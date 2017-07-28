DHA İSTANBUL - BAKAN ALBAYRAK, AKADEMİSYENLERLE İSTİŞARE TOPLANTISINDA KONUŞTU

İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının sürdüğünü

belirterek, "İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız." dedi.

Bakan Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında gerçekleştirilen "Akademisyenlerle İstişare Toplantısı"nda konuştu.

Enerjide sanayi, ısınma ve hanehalkının arz güvenliğini sağlamak için gerekli adımların atıldığını vurgulayan Albayrak, bu sürecin devam ettiğini ve çalışmaların süreceğini söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin ilk yeniden gazlaştırma ve yüzer LNG santralini rekor sürede devreye aldığını hatırlatarak, "İkincisini inşallah BOTAŞ eliyle bu yıl sonundan önce devreye sokacağız. Üçüncüsü için de yaptığımız çalışmalarla bu altyapıyı ülkemizde çok daha ileriye taşımamız gerekiyor." diye konuştu.

"SONDAJI VE ARAMAYI KENDİMİZ YAPACAĞIZ"

Albayrak, "Yerli üretim teknolojileriyle hayata geçirdiğimiz Oruç Reis gemimiz bulunuyor. İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız. Birileri kızıyor ama kimse kusura bakmasın, Akdeniz kimsenin tekelinde değil, Türkiye olarak biz daha aktif olacağız. Detaylı analiz edip alacağız, kendimiz kazacağız, sondajı ve aramayı kendimiz yapacağız." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde dünyanın en büyük şirketlerinden teklifler geldiğini belirterek, "İnşallah süreç haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 10 RÜZGAR TÜRBİNİ ÜRETİCİSİNİN 8'İNİN TEKLİF VERDİ"

Albayrak, dün Rüzgar YEKA ihalesi için son tekliflerin alındığını ve bu projenin Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin kritik ayağını oluşturduğunu vurguladı.

Söz konusu ihale için dünyanın en büyük ilk 10 rüzgar türbini üreticisinin 8'inin teklif verdiğini anımsatan Albayrak, "Bundan, inanılmaz bir

gurur duydum. Bu proje, yerlileşmenin önünün açılması açısından önemli bir adım. Gelen bu teklifler, Türkiye'nin tüm bu yaşananlara rağmen hem cazip hem de güvenilir ülkelerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Teklif veren 8 konsorsiyumun içinde dört Alman, iki Çin, bir Amerikalı ve bir Danimarkalı şirket var. Dünyadaki toplam rüzgar türbin pazarının yüzde 90'ını elinde bulunduran firmalar

bunlar." diye konuştu.

Albayrak, bu projeyi, Türkiye'nin bölgesel bir enerji üretim üssü olması amacıyla ve rüzgar teknolojisinin üretiminde yerli mühendis istihdam edilmesi şartıyla hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "İnşallah süreç haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." ifadesini kullandı. Türkiye'nin 2002-2016 döneminde bir üst lige çıkma yolunda büyük bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Albayrak, bu dönemde istikrarlı altyapı ve gelişmiş işgücü sağlandığını ayrıca küresel pazarda aktif siyaset yürütüldüğünü

dile getirdi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ...

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Santrali'yle (NGS) ilgili bu yıl önemli süreçler yaşandığını belirten

Albayrak, şöyle konuştu: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşallah bu yıl sonuna kadar temel atma sürecine yürüyeceğiz. Sinop Nükleer Güç Santrali için de görüşmelerimiz nihai noktaya geldi. 2023'te ilk reaktörü devreye alarak başlayan süreçle, 2030'a

kadar inşallah üç nükleer santralimizi de devreye alacağız. Santrali çalıştıran mühendisi de yetiştirerek, buna hazır olmamız lazım. Kaç tane nükleer ile ilgili bölümümüz var? Yok denecek kadar az. Peki 2023, 2030 diyorsak bu alanda en az doktoralı yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız varsa bu çalışmaları birlikte yürüteceğiz."

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-Bakan Albayrak'ın açıklamaları

