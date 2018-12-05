DHA İSTANBUL -  BAHÇEŞEHİR'DE SERVİS KAZA YAPTI; YARALILAR VAR (1)

Ersan SAN - İSTANBUL
Bahçeşehir Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevkedildi
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Ersan SAN - İSTANBUL Bahçeşehir Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevkedildi Görüntü Dökümü: --------- -Olay yerinden görüntüler
05 Aralık 2018 Çarşamba 08:38
Ersan SAN - İSTANBUL
Bahçeşehir Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevkedildi
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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