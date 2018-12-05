Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

DHA İSTANBUL -  BAHÇEŞEHİR'DE SERVİS KAZA YAPTI; YARALILAR VAR (1)

  Ersan SAN - İSTANBUL Bahçeşehir Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevkedildi Görüntü Dökümü: --------- -Olay yerinden görüntüler

DHA İSTANBUL -  BAHÇEŞEHİR'DE SERVİS KAZA YAPTI; YARALILAR VAR (1)

 

Ersan SAN - İSTANBUL
Bahçeşehir Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevkedildi

Görüntü Dökümü:
---------
-Olay yerinden görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort