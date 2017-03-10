DHA İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de dün akşam 4 adrese düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

4 TABANCA, 1 POMPALI TÜFEK, 60 GAZ MASKESİ VE 4 GECE GÖRÜŞ DÜRBÜNÜ

Şüphelilerin kullandığı 4 adreste ve 3 araçta yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 30 mermi ve fişek, 60 gaz maskesi, 59 gaz maskesi filtresi, 4 gece görüş dürbünü, 1 mont görünümlü çelik yelek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sergilenerek basın mensuplarıyla paylaşıldı.

9 KİŞİNİN EMNİYET'TEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan V.M., V.K., Ö.S., F.B., İ.B., Ü.B., İ.B., Y.Ö. ve İ.O. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



EMNİYETTEN AÇIKLAMA: 'REFERANDUM OYLAMASI ÖNCESİNDE TOPLUMDA İNFİAL YARATACAK EYLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum oylaması öncesinde farklı terör örgütleri sempatizanlarının ülke genelinde sokak eylemlerini başlatacakları şeklinde hazırlık içinde olduklarına dair istihbarı bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgilere göre yapılan çalışmalarda V.M.'nin toplumda infial yaratacak eylemlerde kullanılmak üzere çok sayıda Gaz maskesi, Çelik yelek ve Gaz fişeği atan mühimmatı temin etme arayışında olduğu hatta bir kısım silah ve mühimmatı temin ettiğine dair bilgiler istihbar edilmiştir" denildi.



Görüntü Dökümü

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-Tabancalar ve pompalı tüfek

-Gaz maskeleri

-Çelik yelek görünümünde mont

-Gece görüş dürbünleri

-Genel ve detaylar



