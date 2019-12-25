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DHA İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Şahin BOZKURT - İstanbul - BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Bahçelievler Haznedar Marmara Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatısından yükselirken...
GÜNDEM 25.12.2019, 17:39
Şahin BOZKURT - İstanbul - BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Bahçelievler Haznedar Marmara Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatısından yükselirken mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan çatı
-İtfaienin çalışması
-Detaylar
10°
parçalı bulutlu
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