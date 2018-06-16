DHA İSTANBUL - BAHÇELİ : DURMASINLAR YÜZDE 5-6'YA DÜŞTÜĞÜMÜZÜ ŞEREFSİZCE İDDİA ETSİNLER, BUNLARA ALDIRIŞ ETMEYİNİZ - (1)

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA / İSTANBUL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bahçeli, "Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5 -6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır" dedi. "Türkiye'nin geleceği Cumhur ittifakıdır" diyen Bahçeli, "Biz varız Türkiye için hazırız. Demokrasi nöbetindeyiz" diye konuştu. Bahçeli'nin sözlerini partililer ayakta alkışladı.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bahçeli'nin konuşması

-Genel ve detaylar