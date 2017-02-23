DHA İSTANBUL- BAĞCILAR VE BAHÇELİEVLER'DE "YASA DIŞI BAHİS" OPERASYONU

* Bağcılar ve Bahçelievler 'de, yurt dışı bağlantılı web siteleri üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatan yerlere operasyon yapıldı.

* Operasyonda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 27 kişi gözaltın alındı.

* Yasa dışı bahis oynamaya gelen 40 kişi hakkında işlem yapılırken bu kişilere 20'şer bin liraya kadar para cezası verileceği öğrenildi.

Haber-Kamera:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışı bağlantılı web siteleri üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan yerlere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Bağcılar ve Bahçelievler'da 15 adresi belirleyerek geçtiğimiz cumartesi günü 36 ekiple operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı sanal bahis oynatan 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 22 harddisk, kupon basma makineleri, çok sayıda cep telefonu ve yaklaşık 40 bin lira civarında nakit para ele geçirildi.



KUPON YATIRANLARA DA 20 BİN LİRYA KADAR CEZA

Polis ekipleri operasyon yaptığı sırada yurtdışı bağlantılı web siteleri üzerinden sanal bahis kuponu yatırmaya gelen 40 kişiyi de yakalayarak işlem başlattı. Sanal bahis oynayan şüpheliler hakkında, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında mülki idari amir tarafından 20'şer bin liraya kadar para cezası verileceği öğrenildi.



5'İ EMNİYETTEN, 22'Sİ ADLİYE'DEN SERBEST

Gözaltına alınan 27 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 5 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 kişi dün sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi'nde çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OPERASYON KAMERADA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri dükkanlara girerek arama yapması ve basılmış eski bahis kuponları ve hesap defterlerinin bulması kameralar tarafından kaydedildi. Ele geçirilen paralar, harddiskler, ekranlar ve kupon basma makineleri sergilendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin iş yerlerine girmesi

-Ekiplerin arama yapması

-Basılmış eski kuponlardan görüntü

-Hesapların tutulduğu defterler



(Aktüel Görüntü)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen haddiskler

-Kupon basma makineleri

-Ele geçirilen paralar

-Genel ve detay görüntüler



