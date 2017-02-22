DHA İSTANBUL- AYVALITAŞ DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ

- Baba Ayvalıtaş, mahkeme başkanına seslendi:

"Yeter, sanıkların tutuklanmasını istiyorum"

Haber-Kamera: Arzu KAYA, İstanbul

Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

DOSYA ADLİ TIP KURUMU'NDA

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Demirbaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ve olayda yaralanan Seyit Kartal da hazır bulundu. Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden olaya ilişkin istenen rapora dair gelen yazıda, dosyanın genişletilmiş uzmanlar komisyonunda rapor hazırlanmak üzere tevzi aşamasında bulunduğunun bildirildiğini belirtti.

"SANIKLAR TUTUKLANSIN" TALEBİ

Duruşmada söz alan Ayvalıtaş ailesi avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu raporun dönüşünün beklenmesini ve sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanık Demirbaş'ın avukatı Yalçın Tura ise müvekkilinin üniversite öğrencisi olduğunu ve hiç bir duruşmayı aksatmadığını belirterek talebin reddedilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına yönelik talebini reddine karar vererek, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Komisyonun'dan raporun hazırlanmasının beklenmesine hükmetti. Duruşma 1 Haziran tarihine ertelendi.

"EVLADIM GİTTİ 20 YAŞINDA"

Bu sırada söz alan baba Ali Ayvalıtaş Mahkeme Başkanı Zeynep Durdu Ak'a dönerek, sanıkların tutuklanmasını istediğini söyledi. Ayvalıtaş devamla, "Benim evladım gitti 20 yaşında. Ben onu ne emeklerle yetiştirdim. Evladımı aldı elimden. Burada suçlu ben miyim, orada oturan sanık mı? Peşinden 6 ay sonra eşim gitti. Parça parça olduk. Niye tutuklamıyorsunuz sanıkları, bizim suçumuz insan olmak mı? Bu çocuk benim değil sizindir. Takım elbise giymedik ama onurlu şerefli yaşadık. Yeter, sanıkların tutuklanmasını istiyorum. Yeter" dedi.

"ADALET SARAYINDA ADALET YOK"

Duruşma sonrası adliye dışında açıklama yapan Ayvalıtaş ailesi avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu, 15. celsenin bittiğini ve mahkeme heyetinin değiştiğini belirterek, "Başından beri yaşadığımız hukuksuzluk, adaletsizlik had safhada. Bu yeni mahkeme heyetinde de farklı bir durum, farklı bir uygulama yok" dedi. Baba Ali Ayvalıtaş ise, "Adalet sarayında adalet yok. İnanın adalet yok. Adı var adalet sarayının. Mehmet'in davası en kolay davaydı. Biz diyorduk en fazla 3-5 mahkemede biter. Mehmet, vatanını, bayrağını, Cumhuriyetini hepsini sever, insan ayrımı yapmazdı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Ali Ayvalıtaş'tan görüntü

- Avukat Sevgi Evren Köroğlu'nun açıklaması

- Ali Ayvalıtaş'ın açıklaması

- Slogan atmaları

- Genel ve detaylar

