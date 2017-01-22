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DHA İSTANBUL - AYBERK ATTİLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul Ünlü Tiyatro oyuncusu Ayberk Attila son yolculuğuna uğurlandı. Attila için Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenazede, 80'ler dizisinde...

DHA İSTANBUL - AYBERK ATTİLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul

Ünlü Tiyatro oyuncusu Ayberk Attila son yolculuğuna uğurlandı. Attila için Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenazede, 80'ler dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu ve yapımcılar en önde saf tuttu. Birol Güven ve Şoray Uzun Attila'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayberk Attila ile birçok projede bir arada çalıştıkları söyleyen Tolga Çevik de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Çevik," Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik. İstanbul beyefendilerinin yavaş yavaş aramızdan ayrıldığı bir dönem maalesef"diye konuştu.

İÇMEYEN BİR İNSANI KAYBETTİK

Ayberk Attila'nın en yakın arkadaşlarından oyuncu Sinan Bengier de kafama estiği zaman 'çayı koydum atla gel' dediği bir adamı kaybettiğini söyledi. Bengier Attila için, " Beraber herşeye güldüğümüz adamı kaybettim. Herkes bizi içkici biliyor. İçmeyen bir adamı kaybettik. Çok şeyi paylaştığım bir insandı. Allah rahmet eylesin"dedi.

ALTAN ERKEKLİ: BİZİ GÜZELE YÖNLENDİREN BİR AĞABEYİMİZDİ

Ayberk Attila ile 300'ün üzerinde oyunda aynı sahneye paylaştıklarını söyleyen Altan Erkekli de Attila'yı, " Bu toprakların yetiştirdiği çok sevgi dolu, narin, yetenekli, kimseyi kırmayan sevgili bir ağabey, pozitif duygularıyla bizleri güzele yönlendiren bir ağabeyimizdi" diye tarif etti.

KARACAAHMET MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

70 yaşında vefat eden Ayberk Attila cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

- Cenazeden genel ve detay görüntüler

- Röportajlar

 

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