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DHA İSTANBUL - AYBERK ATİLLA HAYATINI KAYBETTİ

  Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, () TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Atilla, 70 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada usta oyuncunun vefat ettiği duyurulurken,...

DHA İSTANBUL - AYBERK ATİLLA HAYATINI KAYBETTİ

 

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Atilla, 70 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada usta oyuncunun vefat ettiği duyurulurken, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta mesane kanseri teşhisi koyulan Ayberk Atilla, hastanede müşahede altına alınmıştı. Atilla, yakalandığı kanserin etrafa yayılmaya hevesli bir kanser olduğunu belirtirken, kemoterapi tedavisine ise uzak olduğunu ifade etmişti.

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Ayberk Atilla, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışan usta sanatçı, sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Ayberk Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla, son olarak Seksenler ve Kiralık Aşk dizilerinde oynadı.

Görüntü Dökümü:

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-Atilla'nın arşiv görüntüsü

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