DHA İSTANBUL - AVRUPA ŞAMPİYONU U16 KÜÇÜK KIZ MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNDÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,- İTALYA ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği U16 Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, finalde ev sahibi İtalya'yı mağlup ederek şampiyon olan U16 Küçük Kız Milli Takımı yurda döndü. Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getiren Milliler, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle 12.00 sıralarında gelen milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Suat Güler, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Bağlama ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Şampiyonluk kupası ile gelen millilere ve teknik heyete çiçek takdim edildi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Berk İnanç, Türk sporu adına büyük bir başarı kazandıklarını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu. İnanç, "İtalya ve Hırvatistan'ın ev sahibi olduğu şampiyonada, şampiyon olmak büyük bir gururdur. Kızlarımız sonuna kadar mücadele ettiler. Final maçında İtalya'yı 3-0 yenmek bizler için de gurur verici oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Takım kaptanı Pelin Eroktay ise takım olarak çok büyük mücadele ettiklerini belirterek, "Çok iyi bir turnuva geçirdik. Çok büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Her zaman birbirimize inandık. Şampiyon olabileceğimizi inanıyorduk ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

----------------------

-Milli takım kafilesinin gelişi

-Çiçeklerle karşılanması

-Kupa ile poz verilmesi

-Berk İnanç'ın konuşması

-Takım kaptanı Pelin'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

