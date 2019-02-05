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DHA İSTANBUL - AVCILAR'DA SOYGUNCULARA CAM TEMİZLEME SPREYİ İLE DİRENEN KUYUMCU O ANLARI ANLATTI

- SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI   Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () Avcılar'da bomba süsü verilmiş paketle kuyumcu soymak isteyen 2 kişiye direnen kuyumcu, " Şaka yapıyorlar sandım" diye konuştu. Kuyumcunun...

DHA İSTANBUL - AVCILAR'DA SOYGUNCULARA CAM TEMİZLEME SPREYİ İLE DİRENEN KUYUMCU O ANLARI ANLATTI

- SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

 

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Avcılar'da bomba süsü verilmiş paketle kuyumcu soymak isteyen 2 kişiye direnen kuyumcu, " Şaka yapıyorlar sandım" diye konuştu. Kuyumcunun cam temizleme spreyi ile soygunculara karşılık verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı soyulmak istenmişti. Bomba süsü verilmiş paketle içeri giren soygunculara cam temizleme spreyi fırlatarak direnen kuyumcu sahibi Reşit Onur Hazır yaşadığı o anları anlattı. Hazır, "Oturuyorduk. Herhalde beni tek gördüler ama arkada dayım oturuyordu. 'Bu bir soygundur' dedi. Çantasından bir şey çıkardı, vuracağız sizi  dedi. O an ben şaka zannettim. Ciddiye almadım. Biraz duraksadım. O afallayınca elimde bir şey vardı onu fırlattım.  Dışarıdan bize ateş ettiler, ben eğildim. Allah'tan bize gelmedi" diye konuştu.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuyumcu ile röportaj

-Güvenlik kamera görüntüleri

 

 

 

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