DHA İSTANBUL - AVCILAR'DA ÖĞRENCİ EVİNDE YANGIN PANİĞİ
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - AVCILAR'da üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bazı öğrenciler dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cihangir...
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - AVCILAR'da üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bazı öğrenciler dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cihangir Mahallesi, Uygun Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katındaki bir dairede saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı evin pencerelerinden yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Dairedeki öğrenciler kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, bazı öğrenciler ise dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kontrol alına alınması sonrası ekipler bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Bu sırada dumandan etkilenen öğrenciler ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi.
Yangının çıkan dairenin alt katında ikamet eden görgü tanığı olayla ilgili, "Ben bir alt katta oturuyorum. Dört beş öğrenci yaşıyor o evde. Yeni taşınmışlardı zaten. Yangını fark edip sokağa çıktık. Yaralanan kimse olmadı" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yeri
- Ekipler
- Sokağa dökülen mahalle sakinleri
- Dumandan etkilenen öğrenciler
- Genel ve detaylar
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