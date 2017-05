DHA İSTANBUL - ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ MEZUNLARINDAN DİPLOMALI GÖSTERİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 120 öğrenciden Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümünü bitiren 17 öğrenci mezuniyet töreninde birbirinden zorlu gösteriler yaptı.

Avcılar'da bulunan Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen törene Veteriner Fakültesi Dekanı Güven Kaşırçı, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, öğretim üyeleri öğrenciler ve yakınları katıldı. Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Mehmet Can Gündüz, öğrencilik dönemini geride bırakan genç meslektaşlarının önünde zorlu süreç bulunduğunu ancak, tüm zorlukları aşacaklarına inandıklarını söyledi. Daha sonra Atçılık ve Antrenörlüğü Programında, 2 yıl içerisinde atın fizyolojisi, anatomisi, reprodüksiyonu, bakım, beslenmesi ve antrenmanına bilimsel olarak yaklaşabilen, ata ilk yardım yapabilen, iyi derecede ata binebilen, yarışçılık, yetiştiricilik ve binicilik sektörleri hakkında eğitilen öğrenciler mezuniyetleri nedeniyle gösteri yaptı. At üzerinde tekli ve bir birinden zorlu akrobatik gösteriler yapan, değişik at biniciliği tekniklerini gösteren, koşan at üzerinden hedefe ok atan ve fayton ile gösteri yapan öğrenciler uzun süre alkışlandı.

Mezun olan öğrenciler daha sonra başta diplomanın kendilerine kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacakları, yaşamlarını insanlığın yararına adayacakları, insan ve hayvan haklarına saygı duyacakları, meslek onurunu koruyacaklarına dair çeşitli konuların öne çıkarıldığı 'Meslek Yüksekokulu Andı'nı okuyup kep fırlattı. Öğrencilerin okuduğu 'Meslek Yüksek Okulu Andı' şöyle;

MESLEK YÜKSEK OKULU ANDI

"Mesleğimin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak; Diplomamın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötü kullanmayacağıma; yaşamını insanlığın yararına adayacağıma, insan ve hayvan haklarına saygı duyacağıma; meslek sahibi olmamda emeği geçerlere saygı ve bağımlılığımı koruyacağıma,; sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimin onurunu gözeteceğime: mesleğimin dünya ölçüsünde geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve uyuş içinde çalışacağıma; mesleki bilgimin gereğini yaparken, sosyal, siyasal ve inanç farklılığı gözetmeyeceğime; bilimsel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek mesleğimi uygulayacağıma, insanlığın değerleri, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde; şeref sözü verir and içerim."

Görüntü Dökümü:

-------------

-Öğrenciler amfide konuşmaları dinlerken

-At üzerinde öğrencilerin yaptığı akrobatik gösteriler

-At üzerinde ok atılırken

-Gösteri için gelen atlar ve bir at dışkısını yaparken

-İzleyicilerden görüntüler

-Faytonlu gösteriden görüntüler

-MYO öğrencileri yemin içerek kep atarken