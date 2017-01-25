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DHA İSTANBUL - ATATÜRK VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINDA SEFERLER YÜZDE 20 AZALTILACAK

  Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN-İSTANBUL İstanbul'da bu gece beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) seferleri, gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirdi. DHMİ tarafından...

DHA İSTANBUL - ATATÜRK VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINDA SEFERLER YÜZDE 20 AZALTILACAK

 

Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN-İSTANBUL

İstanbul'da bu gece beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) seferleri, gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirdi.

DHMİ tarafından yapılan açıklamada, " 26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur " denildi.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havaalanı'nda da aynı şekilde seferlerin yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi.

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