DHA İSTANBUL - “ATATÜRK'ÜN HATIRASINA HAKARET" SORUŞTURMASI:  ARMAĞAN VE BAHADIROĞLU  "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

ÖĞLEDEN SONRA ADLİYEYE GELDİLER

Mustafa Armağan ile Yavuzbahadıroğlu öğlenden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na ayrı bir şekilde avukatlarıyla birlikte geldi. Armağan ve Yavuzbahadıroğlu Basın Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'a ayrı ayrı şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

“CANLI YAYINDI MÜDAHALE EDEMEDİK"

Armağan savcılık ifadesinde, programa katılan ve tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'un üslubunu tasvip etmediğini söylediği öğrenildi. Armağan'ın ifadesinde şunları söylediği belirtildi: "Bir mektubu konuşmak için Süleyman Yeşilyurt'u çağırdık. Tarih programıydı. Süleyman Yeşilyurt konunun dışına çıktı. Afet İnan'dan bahsetti. Canlı yayındı, müdahale edemedik. Konuşmaları destekleyen ifadeler kullanmadım."

“ATATÜRK İLE İLGİLİ SÖZLERİNE KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Bahadıroğlu'nun ise ifadesinde, “45 yıldır yazarlık yapıyorum. İlk defa savcılığın karşına geldim. Programın moderatörlüğünü yapıyordum. Süleyman Yeşilyurt'u birkaç kez gördüm daha önce ama tanımam. Atatürk ile ilgili sözlere katılmam mümkün değil. Canlı yayın olduğu için müdahale edemedim" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından Armağan otoparktan adliyeden ayrıldı. Bahadıroğlu ise adliyenin ön kapısından çıktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, geçen hafta Salı günü Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Teslim olan Yeşilyurt tutuklanmıştı.

3 KİŞİ SUÇ DUYURUSUNA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak Yeşilyurt'un katıldığı programın modaratörlüğünü yapan Armağan ve Yavuzbahadıroğlu hakkında da 3 kişinin suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Suç duyurusu kapsamında da Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Bahadıroğlu'nun adliyeden çıkışı

Adliyeden genel ve detaylar

