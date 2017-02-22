DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISINA İLİŞKİN İDDİANAMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU - 3



* ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAN EBU HANZALA'NIN VİDEO VE SES DOSYALARI ÇIKTI.. TUNUSLU ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAN TOPLU TAŞIMA DURAKLARINI GÖSTEREN HARİTA ÇIKTI



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin hazırlanan 257 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu. Şüphelilerin, öldükleri için haklarında ek takipsizlik kararı verilen 3 DAEŞ'lı bombacı terörist ile telefonda görüşmelerinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerden ele geçirilen dijitallerinde yapılan imaj çalışmalarında DAEŞ terör örgütünün sözde bayrakları, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen patlamaya ait fotoğraflar, DAEŞ mensubuna ait kişilere ait fotoğraflar, canlı bomba yeleklerine ait fotoğraflar, canlı bomba yeleği giymiş şahıs fotoğrafları, DAEŞ'ın sözde liderine ait fotoğraflar, medyada da yayınlanan , infaz fotoğrafları ve kafa kesmede kullanılan bıçaklara ait fotoğrafların olduğu kaydedildi.



ŞÜPHELİNİN CEP TELEFONU İNCELENDİ

İddianamede şüpheli Levent Uysal'ın bombacı terörist Rakhım Bularov ile olaydan bir gün önce telefonyla görüştüğü belirtilerek şüpheli Uysal'ın ifadesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ve kanunlarında adaletsizlik olduğunu, bu sebeple anayasa ve kanunları benimsemediğini beyan ettiği belirtildi.

EBU HANZALA'NIN SES VE VİDEO DOSYALARI TELEFONUNDAN ÇIKTI El kaide ve DAEŞ yanlısı olan ve Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk'un sohbetlerinin ses ve video dosyalarının şüpheli Uysal'ın telefonunda olduğu da ifade edildi.

TUNUSLU ŞÜPHELİDEN TOPLU TAŞIMA DURAKLARINI GÖSTEREN HARİTA ÇIKTI Tunus vatandaşı şüpheli Belgacem Bensalem'in cep telefonu üzerinde yapılan imaj çalışmalarında örgüte ait fotoğrafların yanı sıra muhtemel saldırı planlamalarının yapıldığı değerlendirilen İstanbul'da toplu taşıma duraklarını gösteren Zeytinburnu, GrandBazaar, Eminönü, Taksim, Sultanahmet ve Dünya Ticaret Merkezi (Atatürk Havalimanı) isimli bölgelerin daire içerisine alındığı harita olduğu ifade edildi. Yine Taksim, Sultanahmet, Zeytinburnu ve Atatürk Havalimanı'nın da işaretli olduğu başka bir haritanın da tespit edildiği vurgulandı.

SES KAYDINDA, DURAKLARDA KONUŞMAMASI GEREKTİĞİ DİKKATLİ OLMALARI İSTENMİŞ

Tunuslu şüpheli Bensalem'in telefondaki ses kayıtlarında, DAEŞ militanlarının emir aldığı sözde emirlerden bahsedildiği, her yerde istihbaratın olduğunu, dikkatli olunması gerektiğini, sokaklarda ve duraklarda konuşulmaması gerektiğini içeren konuşmaların bulunduğu, İstanbul'dan çatışma bölgesi Suriye'ye nasıl geçileceğine dair DAEŞ militanlarına verilen direktifler ile parasal konuların konuşulduğu görüşmelerin bulunduğu kaydedildi.



HARİTAYI TANIMADIĞI BİRİNDEN ALMIŞ

Tunuslu Şüpheli Balgecam ifadesinde haritayı tanımadığı bir kişiden aldığını, 31 Mayıs 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan giriş kaydınının olduğunu, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapmadığını, Türkiye'ye oturum izni alıp çalışmak ve Avrupa'ya gidebilmek maksadı ile geldiğini beyan ettiği ifade edildi.



ÖRGÜT İÇİNDE KULLANILAN KELİMELER VE ANLAMLARI

İddianamede şüphelilerin kendi aralarında örgüt terminolojisi içerisinde kullanılan hitap şekillerini tercih ettiği vurgulandı. İşte Şüphelilerin kullandığı kelimeler ve anlamları:



Akhi (ahi) : Kardeş (erkekler için)

Uhti : Kardeş (kızlar için)

Biat : İtaat (koşulsuz bağlılık)

Yol : Çatışma bölgelerine gidilebilecek gizli illegal güzergahlar.

Yol yapmak : Çatışma bölgelerine gidilebilecek illegal yolu ayarlamak.

Yol emiri : IŞİD/DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere çatışma bölgelerine giden gruba liderlik eden kişi.

Varaka : Para transferinde parayı çekmek için kullanılan belge, dekont.

Makar : Merkez, IŞİD/DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere ülkemize gelen yabancıların geçici olarak kullandığı ikamet.

Madafa : Güvenli ev.

Muhacir : IŞİD/DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere ülkemize gelen yabancılar.

Emir : Bir bölgedeki örgüt üyelerinden sorumlu, üst düzey yönetici.

İstişhad eylemi : intihar eylemi(canlı bomba eylemi)

Tağut : Allah'ın hükümlerine göre hükmetmeyen (genelde devlet görevlisi ve T.C. devleti için kullanılır)

Tekfir : Bir kişiyi kafir ilan etme.

Mescid : Örgüt üyelerinin toplantı yapmak ve örgüt ideolojisini aşılamak amacıyla kullandıkları yer.

Devle : IŞİD/DEAŞ terör örgütü.

İslam Devleti : IŞİD/DEAŞ terör örgütü.

Aşağı : Çatışma bölgeleri.

Ribat : Nöbet.

Hicret : Çatışma bölgelerine giderek IŞİD/DEAŞ terör örgütüne katılmak.

Dar'ul küfür : Küfür toprakları (Türkiye ve demokrasi rejimi ile yönetilen diğer ülkeler.

Dar'ül İslam : IŞİD/DEAŞ terör örgütünün kontrol altında tuttuğu topraklar.

Lecne : Komite, IŞİD/DEAŞ terör örgütünde bir yönetim birimi.

Hüccet : Delil.

Künye : IŞİD/DEAŞ terör örgütü üyelerinin kendilerine verdikleri takma ad, kod adı.



Görüntü Dökümü:

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İstanbul'un duraklarını gösteren haritanın fotoğrafı





