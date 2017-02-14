DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI (2)

- REKOR CEZA TALEBİ

* 45 kişi hakkında, "Örgütü üye olmak", "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak adam öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapis istendi.

Haber: Serpil KIRKESER İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 41'i tutuklu 45 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SORUŞTURMA 8 AYDA TAMAMLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Atatürk Havalimanı terör saldırısına ilişkin soruşturmayı 8 ayda tamamladı. 45 kişinin terör saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen 257 sayfalık iddianamede, 41'i tutuklu sanık ile firari Nazım Gasanov, Marat Pshnatov ve Anzar-abu Selbebil kod adlı Rustem Efendie ile biri tutuksuz 45 şüpheli bulunuyor.

Saldırıda yaralanan ve malı zarar gören 207 kişi de iddianamede müşteki olarak yer aldı.

46' ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüphelilerin "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", “Örgütü üye olmak", “Anayasayı ihlal", “Tasarlayarak adam öldürme", “Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve “Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri istendi.

HAYATINI KAYBEDEN TERÖRİSTLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi de hayatını kaybettiği için haklarında ek takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

TUTUKSUZ BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Öte yandan iddianamede tutuksuz bir şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Hazırlanan 257 sayfalık iddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin, iddianameyi 15 günde inceleme süresi bulunuyor. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanı saldırısı arşiv görüntüleri