DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA RADAR ARIZASI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda hava trafik kontrol sisteminde radar arızası meydana geldi.

Saat 16.25'ten itibaren havalimanına uçak inişleri ve kalkışları durduruldu. Yaklaşık 30 dakika süren radar arızasının giderilmesinin ardından Atatürk Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı. Arızanın neden meydana geldiğiyle ilgili teknik ekipler çalışma başlattı. Arıza nedeniyle havada olan uçaklar tur atmak zorunda kalırken kısa süreli gecikmeler yaşandı.

