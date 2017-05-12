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DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGINI

  Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş katında park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde maddi hasar oluştu. Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş katında...

DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGINI

 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul
Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş katında park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde maddi hasar oluştu.
Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş katında saat 22.15 sıralarında terminal önünde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile ilk müdahaleyi otomobilin sahibi Burhan Erdoğan yangın söndürme tüpüyle yaptı. Daha sonra olay yerine gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi İtfaiyesi gelerek yangını söndürdü. 
Erdoğan, Van'dan gelen bir yakınını karşılamak için aracının içinde beklerken otomobilinin sağ ön tarafında yangın çıktığını belirterek olayı şöyle anlattı: 
"Bir anda ön farlarda alev ve dumanlar çıkmaya başladı. Arabadan inip hemen uzaklaştım. Yangın tüpü aramaya başladım. Sonra polis ekipleri yardım etti." 
Yangın nedeniyle kısa bir süre terminal içinde trafik yaşandı. Yanan otomobil çağrılan çekiciye yüklenerek götürüldü.

Görüntü Dökümü: 
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-Yanan araçtan görüntü
-İtfaiye eri yangına müdahalesi
-Aracın çekici ile götürülme görüntüsü
-Olay yerinden görüntü
-Trafik görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
 

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