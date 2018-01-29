DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR - 1

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devriye polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç aniden kaçtı. Polis, otomobile arkadan iki el ateş açtı.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devriye polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç aniden kaçtı. Polis, otomobile arkadan iki el ateş açtı. Ayrıntılar geliyor...
29 Ocak 2018 Pazartesi 03:06
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devriye polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç aniden kaçtı. Polis, otomobile arkadan iki el ateş açtı.
Ayrıntılar geliyor...
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