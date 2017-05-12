DHA İSTANBUL -  ATATÜRK'E HAKARET SORUŞTURMASI; SÜLEYMAN YEŞİLYURT TUTUKLANDI (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL
Atatürk'e hakaret soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt tutuklandı.
Öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na gelen Yeşilyurt, hakim karşısına çıktı.
Süleyman Yeşilyurt, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçeleriyle tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
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-Yeşilyurt'un adliyeye gelmesi
-Yeşilyurt'un konuşması
-Adliyeye girmesi
-Genel ve detaylar
12.05.2017 - 14.58 Haber Kodu : 170512149
12.05.2017 - 15.40 Haber Kodu : 170512161