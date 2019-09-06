DHA İSTANBUL – Ataşehir’de bir restoran alev alev yanıyor (1)

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - Ataşehir’de bir restoranda yangın çıktı. Alev alev yanan restorandaki yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

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