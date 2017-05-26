DHA İSTANBUL - ATAŞEHİR'DEKİ REZİDANSTA YAŞANAN HAREKETLİLİK SON BULDU

* POLİS, SİLAHLI 1 ŞÜPHELİYİ İKNA YOLUYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALDI.
Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN, İstanbul
Dumankaya İkon Rezindansta yaşanan hareketlilik son buldu. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidanstan çıkarılan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu bildirildi. Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü
-------------------------
gözaltına alınan şüphelinin polis aracındaki görüntüsü
FEED