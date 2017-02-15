DHA İSTANBUL- ATALAY FİLİZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (3)

* Duruşma, psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle savunma yapmayan Atalay Filiz'in ifadesinin gelecek celse alınabilmesi için ertelendi.



Haber- Kamera: Arzu KAYA, İstanbul

Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz hakim karşısına çıktı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz, Fatma Kayıkci'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediğini belirten Filiz savunma yapmadı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

"AYAKKABISININ TEKİNİ BULDUM, KAN İZLERİNİ GÖRDÜM"

Dinlenen tanıklardan Fatma Kayıkci'nin üvey oğlu Bekir Kayıkci, "Olay günü babamı aradım. Fatma'ya ulaşamadığımı söyledim. Daha sonra kaldığı dairede ayakkabısının tekini buldum ve kan izlerini gördüm" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: ADALETE BIRAK HER ŞEYİ

Mahkeme Başkanı duruşmanın başında Atalay Filiz'e bağırıp üzerine yürüdüğü için salondan düzeni bozduğu nedeniyle çıkarılan Gani Kayıkci'yi duruşmaya tekrar çağırdı. Mahkeme Başkanı Kayıkci'ye, "Biz gerçeği aramaya çalışıyoruz. Kızarsan bağırırsan olmaz. Üzgün olduğunu biliyorum ama adalete bırak her şeyi" dedi. Gani Kayıkci de savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti Atalay Filiz'in tutukluluk halinin devamına karar vererek gelecek celse ifadesinin alınmasına karar verdi. Filiz'in şahsi eşyalarının sanığın yetkilisi veya vekaleten temsilcisine teslim edilmesi için yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 5 Mayıs 2017 tarihi saat 10.00'a erteledi.

"DİKKAT ETMEK LAZIM"

Duruşma sonrası adliye bahçesinde konuşan Fatma Kayikci'nin eşi Gani Kayıkci, "Bu konuda neyin olmaması önemli değil. Geçmiş, gitmiş. Ama insanların ne yaptığının aynı şekilde olmaması gerekir. Dikkat etmek lazım. Dua etmek lazım" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Gani Kayıkci'nin açıklaması

- Oğlu'yla adliyeden ayrılması

-Adliyeden görüntü