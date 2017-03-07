DHA İSTANBUL- ASKERLERİN 'BYLOCK' DAVASININ İLK DURUŞMASI SONA ERDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

'ByLock' kullandıkları iddiasıyla tutuklanan 19 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme ikametgahı başka illerde görünen 17 sanık yönünden yetkisizlik kararı vererek, bu sanıkların dosyalarının yetkili mahkemelere gönderilmesini karar verdi. Kalan iki sanığın tahliye taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklanan 19 asker bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan'daki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcı yargılama yapma mercinin, sanıkların son görev yaptıkları ve ikamet ettikleri adres itibariyle kabulünün gerektiğini söyledi. 17 sanık bakımından dosyanın ayrı ayrı tespit edilerek ilgili yetkili mahkemelere yetkisizlik kararıyla gönderilmesini talep eden savcı, diğer 2 sanık yönünden ise dosyanın bu mahkemede görülmesine devam edilmesine karar verilmesini istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı da, tensip aşamasında yetki durumunun gözden kaçtığını belirterek, bu konuda bir karar vereceklerini söyledi.

17 SANIK HAKKINDA YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Mahkeme, 17 sanık hakkında yetkisizlik kararı vererek 7 sanığın dosyasının Ankara'ya, 7'sinin İzmir'e, 2'sinin Muğla'ya, 1'inin de İzmit'teki yetkili mahkemelere gönderilmesine karar verdi. Haklarında yetkisizlik kararı verilen 17 sanık duruşma salonundan çıkarıldı. İkametgahı İstanbul'da olan tutuklu sanıklar Alp Çırak ve Bünyamin Soysal'ın ise savunmalarının alınmasına geçilerek devam etti. Üniversite okuduktan sonra sözleşmeli subay sınavlarına girerek kazandıklarını anlatan sanıklar, 'ByLock' kullanmadıklarını, FETÖ ile irtibatlı herhangi bir okula, dershaneye gitmediklerini, 'himmet' adı altında bağış vermediklerini belirterek tahliyelerini talep ettiler.

Ara kararını veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerine karar vererek duruşmayı 27 Nisan'a erteledi.