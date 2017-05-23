DHA İSTANBUL - ASENA ATALAY 'İLK VE SON AÇIKLAMAM' DEDİ, ADLİYE ÇIKIŞINDA KONUŞTU

* Caner Erkin ile Asena Atalay'ın 'velayet' davası...

* "İlk ve son açıklamam" diyerek adliye çıkışında konuşan Asena Atalay,

"Çocuğum yanımda olacak, iyi bir anneyim"

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ- İstanbul )

Futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'a açtığı velayet davası gergin başladı. Duruşmanın gizli yapılmasını isteyen Erkin'in avukatları ile aleni yapılmasını isteyen Atalay'ın avukatları arasında tartışma yaşandı. Avukatların tartışmasına sinirlenen mahkeme hakimi, "Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir" dedi. Duruşma çıkışı konuşan Atalay, "Çocuğum yanımda olacak, iyi bir anneyim" dedi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Asena Erkin ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, davacı Caner Erkin'in gizli celse ve yayın yasağı talebinin reddine karar verdi.

Duruşmada Caner Erkin dava dilekçesi okundu. Caner Erkin'in dava dilekçesinde “Davalı Asena Atalay, müşterek çocuğun okul hayatını sekteye uğratmıştır. Hamileliği döneminde zayıflama hapları kullanarak kendi sağlığını ve çocuğun sağlığını tehlikeye sokmuştur, çocuğun özel günleri dahil yanında bulunmamaktadır, okuluyla ilgilenmemektedir, direk dansı yaparak bu görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştır, müşterek çocuğu para aracı olarak görmüştür, kötü alışkanlıklara sahip olduğundan, anneliği tartışıldığından çocuğun velayetinin babaya verilmesini istiyorum" dediği belirtildi.



NAFAKA VE ÇOCUĞUN MASRAFLARINI KARŞILAMIYOR

Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç tarafların boşandıklarını, bu davanın müvekkilini yıpratmak için açılmış bir dava olduğunu söyledi. Mahkeme hakimi Asena Atalay cevap dilekçesini okuyarak, “Boşandıktan sonra davacı çocuğu görmeye dahi gelmemekte, masraflarını dahi karşılamamaktadır. Anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ile çocuğun tüm masraflarının davacı tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Davacı yoksulluk nafakasını ödemediği gibi, çocuğun bakım, eğitim ve diğer masraflarını da karşılamamaktadır. Çocuğun masrafları ile ilgili İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlatılmış, İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bu durumda müvekkilim çocuğun giderlerini babadan tahsil edememektedir. Davacı ayrıca sosyal medyada müvekkilimi küçük düşürmüştür. Davacı bu olaylar nedeniyle yeni evlendiği Şükran Ovalı isimli şahısla tanıştığı gün, çocuğun videosunu sosyal medyada paylaşarak Ovalı'nın çok iyi bir anne olduğu imajını yaratmaya çalışmaktadır. Bu durumdan müşterek çocuk olumsuz etkilenmiştir. Müvekkilim çocuğun babaya verilmesini kabul etmemektedir. Zira davacı başka bir kadınla yaşamaktadır" dediğini aktardı.



BOŞANDIKTAN SONRA KENDİSİNİ ÇOCUĞUNA ADADI

Annelik yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Asena Atalay'ın cevap dilekçesini özetleyen mahkeme hakimi, “Müvekkilim hamileliği süresince sağlıklı beslenmiştir. Davacının hamilelik süresince zayıflama ilaçları kullandığı iddialarını kabul etmiyoruz. Çocuğuna sevgisiyle birlikte gerekli özeni göstermiştir. Emziren bir çocuğa bakmadığı doğru değildir. Müvekkilim 22 ay boyunca çocuğunu emzirmiştir. Çocuk Aile Gelişimi ve Eğitim Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olup başka çocuklarla ilgilenip kendi çocuğuyla ilgilenmediğini söylemek müvekkilim için hakarettir. Çocuk anaokulu öğrencisidir. Diğer çocuklardan bulaşan hastalıklar nedeniyle çocuğunu okula birkaç gün göndermemesi normaldir. Yoksa çocuğunu okula göndermediği iddiası doğru değildir. Boşandıktan sonra çocuğuna kendisini adamış, her şeyini düşünmekte, çaba sarf etmektedir. Bu dava müvekkilimi yıpratmak için açılmıştır" denildiğini anlattı. Mahkeme hakimi, Atalay'ın dilekçesinde “Sulh olamadık. Müvekkilim hakkında sosyal medyada olumsuz hususlar yayınlanmıştır. Direk dansı fotoları Caner Erkin'le evliliği içerisinde çekilmiş fotolar olup bunun velayeti kaldıracak mahiyette değildir. Davanın reddine karar verilsin" dediğini aktardı.

AVUKATLAR TARTIŞTI

Avukatların tartışması üzerine mahkeme hakimi "Ben iki tarafında duruşmada şov yapmasına izin vermem. Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir" dedi. Hakim davacı tarafın yayın yasağı ve gizli celse talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

"İLK VE SON AÇIKLAMAM"

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Asena Atalay, “İçeride bir sürü gerçekten o kadar kötü olaylar, o kadar insanlar kötü şeyler yaşıyor ki, yani bunları konuşuyor olmamıza üzülüyorum gerçekten. İlk ve son açıklamam. Basın yasağının kaldırılmasını istedik. Çünkü benimle alakalı suçlamaların gerçek olmadığı ortaya çıksın istedik. Karşı tarafta 'hayır gizliden gizliden yürütelim' dedi. Ama hakim bizi haklı buldu. Her şeyi zaten siz göreceksiniz. Haklı da olacağız. Davayı da alacağız. Çocuğum yanımda olacak, iyi bir anneyim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Asena Atalay'ın duruşma çıkışında yatığı açıklama

