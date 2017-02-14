DHA İSTANBUL- "ASANSÖR FACİASI DAVASI"NDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

* Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin 25 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

* Savcı, 9 sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, 16 sanığın ise şüpheden uzak somut delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi talep etti.

Haber: Ümit TÜRK Özden ATİK - İstanbul /

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı Ömer Karakaya esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

4'Ü ASANSÖR FİRMASI, 3'Ü İNŞAAT FİRMASI, 2'Sİ İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞANI 9 SANIĞA CEZA İSTENDİ

Mütalaada, asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile İnşaat firması bünyesinde çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile iş güvenliği firması çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı bilirkişi raporu doğrultusunda tali kusurlu oldukları belirtildi. Diğer 16 sanık ise kazada kusursuz bulundu.

"ÖNCEDEN BENZER KAZALAR YAŞANDI... TEDBİR ALINMADI"

Mütalaada olayın iş kazası olduğu belirtilerek, "Sorumluların, meydana gelen kazaların önceden önlenmesi konusunda ciddi çalışma içerisinde olmadıkları, asansörlerde sık sık arıza ve kazaların meydana geldiği, olaydan önceki tarihlerde de birçok arıza meydana geldiği, bu süreçte Torunlar GYO çalışanlarıyla GEDA MAJÖR çalışanarı arasında arızalar ve bunların giderilmesi konusunda e-posta yazışmalarının bulunduğu, olay öncesinde benzer kazanın yaşandığı, sanıkların ön gördüğü neticeyi istememelerine rağmen neticenin meydana geldiği" kaydedildi.

Mütalaada olayda sorumluluğu olan 9 sanığın, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 16 sanık hakkında ise şüpheden uzak somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Duruşma 11 Mayıs'a ertelendi.

Mecidiyeköy'de 6 Eylül 2014 yılında meydana gelen asansör kazasında 10 işçi hayıtını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler