DHA İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN

Taylan ERGÜN - İSTANBUL, - Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan sıçrayan alevler daha sonra ormanlık araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler