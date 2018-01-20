DHA İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE DEAŞ OPERASYONU  

Haber-Kamera: SONER HASIRCIOĞLU / İSTANBUL -

Arnavutköy İlçesi, DEAŞ operasyonuna sahne oldu. Özel Harekat Polisi eşliğinde girilen bir evde arama çalışmaları halen devam ediyor.

İstanbul'da bu gece saat 12:30 sıralarında bir DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Arnavutköy İlçesi'ndeki bir sokakta, Özel Harekat Polisi eşliğinde bir eve operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon zırhlı araçlarla takviye edilirken, çok sayıda sivil polis de destek verdi. Polisin evdeki arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Özel Harekat'ın eve girmesi

- Gözaltı uygulaması

- Genel ve detay