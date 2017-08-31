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DHA İSTANBUL - ARİFE GÜNÜ ŞEHİTLİĞE AKIN ETTİLER

  Haber-Kamera: Enver ALAS ,İSTANBUL/ Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti. Duaların edildiği şehitlikte yine hüzün ve gözyaşı vardı. Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları,...

DHA İSTANBUL - ARİFE GÜNÜ ŞEHİTLİĞE AKIN ETTİLER

 

Haber-Kamera: Enver ALAS ,İSTANBUL/
Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti. Duaların edildiği şehitlikte yine hüzün ve gözyaşı vardı.
Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte mezarların bakımlarını yaptıktan sonra çiçekleri suladılar.  Mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadılar. Edirnekapı'daki Kara Şehitliği'nde yatan şehit Jandarma Er Düzgün Akçakaya'nın mezarını ziyate gelen ablası Sultan Ayaz bayram günlerinin şehit aileleri için çok zor olduğunu belirtti. Kardeşinin 1992 yılında Hakkari'de şehit düştüğünü kaydeden Ayaz, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin acı hiç dinmiyor. Bizim yüreğimizin bir tarafı gitti. Bundan sonra inşallah hiç şehit olmasın" diye konuştu.  

"BİZİM İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER"
Herhangi bir şehit yakını olmamasına rağmen şehitliğe gelerek dua eden Azime Yıldız ise, "Buraya gelince içimiz kan ağlıyor. Bu şehitler bizim için canını feda etti. Bize de zor geliyor. Biz onların sayesinde ayaktayız. Allahım milletimize, devletimize zeval vermesin. Rabbim huzur sağlık versin. Vatan sağolsun. Bütün şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin" şeklinde konuştu.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazileri Koordinasyon Birimi görevliler de şehitliğe gelenlerle yakında ilgilendi. Görevliler, şehit yakınlarına lokum ikram edip, üzerinde 'Vatan size minettertardır' yazılı kırmızı gül dağıttı. 

Görüntü Dökümü
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-Edirnekapı Şehitliği
-Şehit yakınları ve aileleri
-Dua edenler
-Mezarlara bırakılan lokum ve çiçekler
-Mezarların sulanması
-Sultan Ayaz ile röp
-Azime Yıldız ile röp
-İBB görevlileri
-Genel v edetaylar

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