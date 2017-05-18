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DHA İSTANBUL - ANADOLU YAKASINDA, 14 İLÇEDE, 30 AYRI NOKTADA. 

* İSTANBUL POLİSİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPIYOR Ramazan EĞRİ- Uğur AYAZSIN, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı. İstanbul...

DHA İSTANBUL - ANADOLU YAKASINDA, 14 İLÇEDE, 30 AYRI NOKTADA. 

* İSTANBUL POLİSİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPIYOR


Ramazan EĞRİ- Uğur AYAZSIN, İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı.
İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçede  30 noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Saat 13.00'da başlayan denetimlerde araçların yönetmelikte bulunan gereklilikleri yerine getirip getirmediği denetlendi.
Ekipler, ulaşım araçlarında arama yaparken, yolcular ve sürücülere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca yolcuların yanlarında bulunan çantalar da didik didik arandı. 72 ekip, 310 emniyet personelinin görev yaptığı denetimler saat 15.00'da sona erecek.

Görüntü Dökümü
-Minibüslerin durdurulması
-Uygulama noktası
-Polisler
-Sürücü ve yolcuların üstlerinin aranması
-Çantaların aranması
-Minibüsün aranması
-GBT sorgulanmasının yapılması
-Genel ve detay
-Genel ve detay
 
 

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