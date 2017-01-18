DHA İSTANBUL - ANADOLU ADLİYESİ'NDE HAREKETLİLİK SONA ERDİ

Cengiz ÇOBAN / Arzu KAYA, İstanbul
Personel girişi kapısındaki şüpheli çantada kontrollü patlama yapıldı. Kayda değer bir bulguya rastlanmadı.
Görüntü Dökümü:
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- inceleme
- kontrollü patlama
Cengiz ÇOBAN / Arzu KAYA, İstanbul Personel girişi kapısındaki şüpheli çantada kontrollü patlama yapıldı. Kayda değer bir bulguya rastlanmadı. Görüntü Dökümü: ------------------ - inceleme - kontrollü patlama
18 Ocak 2017 Çarşamba 10:00
Cengiz ÇOBAN / Arzu KAYA, İstanbul
Personel girişi kapısındaki şüpheli çantada kontrollü patlama yapıldı. Kayda değer bir bulguya rastlanmadı.
Görüntü Dökümü:
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- inceleme
- kontrollü patlama
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