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DHA İSTANBUL - ANADOLU ADALET SARAYI'NDA KAVGA (2)
Yüksel KOÇ - İstanbul - KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı. İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin...
GÜNDEM 03.10.2019, 17:35
Yüksel KOÇ - İstanbul - KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.
İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında birbirlerine girdi. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Kavganın görüntüsü
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