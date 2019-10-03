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DHA İSTANBUL - ANADOLU ADALET SARAYI'NDA KAVGA (1)
Yüksel KOÇ - İstanbul - KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı. Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını...
GÜNDEM 03.10.2019, 17:30
Yüksel KOÇ - İstanbul - KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.
Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını fırlattı. Adliye koridoru savaş alanına dönerken kavgaya polis müdahale etti.
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