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DHA İSTANBUL - ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA İNSAN SELİ
Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar...
GÜNDEM 30.09.2019, 09:46
Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı
İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.
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