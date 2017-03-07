DHA İSTANBUL - ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL

Beyoğlu'nda Nizam-ı Alem Gençlik Hareketi üyesi bir grup, Adalet ve Ekonomi Bakanlarının yapacağı etkinliği yasaklayan Almanya Hükümetini, Almanya Başkonsolosluğu önünde siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Gümüşsuyu'nda saat 20.30 sıralarında bir araya gelen Nizam-ı Alem Gençlik Hareketi üyesi bir grup ellerinde Türk Bayrağı ve pankartla Almanya Başkonsolosluğu'na yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını yapan dernek başkanı Hüseyin Aktaş, "Fürth kentinde düzenlenen Hasat Bayramı kapsamında Mehter Takımı'nın üç hilal Osmanlı Sancağı taşıması yasaklandı. 7 Haziran seçimlerinden sonra PATRİOT Füzeleri aniden çekildi. Adalet Bakanımız ve Ekonomi Bakanımızın katılacağı etkinlik için Almanya'nın ileri sürdüğü komik gerekçe gerçek niyetlerinin göstergesidir." diye konuştu. Basın açıklamasının ardından grup, Almanya Başkonsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bırakarak dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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Gruptan genel ve yakın detaylar

Grubun ellerindeki pankarttan görüntü

Grubun ellerindeki siyah çelenkten görüntü

Grubun Almanya konsolosluğuna yürümesi

Grup adına basın açıklaması yapan Hüseyin Aktaş'tan görüntü

Grubun siyah çelengi konsolosluğun önüne bırakması

Grubun dağılması

