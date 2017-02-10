DHA İSTANBUL - ALMAN SOL PARTİ HEYETİNDEN HDP'YE ZİYARET

Haber - Kamera: Enver AlAS İstanbul /

Almanya Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger ve Alman milletvekillerinden oluşan bir heyet İstanbul'a geldi. Heyet, HDP'nin Beyoğlu'ndaki İl Başkanlığı binasında HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Diyarbakır HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Filiz Kerestecioğlu, ziyaret nedeniyle Bernd Riexinger ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Eş Genel Başkanlar ve parti yöneticilerinin yanı sıra başta İstanbul İl örgütü olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda partilinin, gözaltına alındığını belirten Kerestecioğlu bu şartlar altında referanduma gidildiğini ifade etti.

"HAYIR'IMIZ DA BÜYÜK"

Kerestecioğlu, "OHAL koşullarında ve var olan bu koşullar altında kampanyanın ve referandumun sürecenin meşruiyetinin olmadığını her zaman ifade edeceğiz. Ama 'hayır'ımızın da büyük olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kerestecioğlu'nun ardından Almanya Sol Parti Başkanı Bernd Riexinger konuştu. Riexinger, tutuklu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek için resmi bir başvuruda bulunduklarını ancak Adalet Bakanlığı'ndan 'ret' yanıtı aldıklarını kaydetti. Bunun üzerine Türkiye'ye geldiklerini kaydeden Riexinger, dayanışmayı devam ettireceklerini açıkladı.

RİEXİNGER: "HEDEF BELLİ, REFERANDUMA GİDERKEN MUHALEFETİ TOPAL BİRAKMAK"

Sol Parti Eş Başkanı Riexinger, "Burada bu tutuklamaların ardındaki hedef belli. Referanduma giderken muhalefeti topal bırakmak. Bunun hukuk devleti ve demokrasi ile bir alakası yok. Bizim gördüğümüz burada hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alınmış olmasıdır. İnsanların siyasi pozisyonlarının gereği yapmış oldukları konuşmalarına dayanarak PKK üyesi olmak veya terör örgütü üyesi olmakla yargılanıyorlar. Bunun gerçekten hukuk devleti ilkeleriyle alakası yok. Günümüzde 100 bin kamu çalışanının işten çıkarıldığını biliyoruz. Bununla elde edilmek istenen de modern bir sultanlık, diktatörlük kurmaktır" ifadesini kullandı.

Heyette bulunan Avrupa Parlementosu Milletvekilleri Andrej Hunko, Martina Michels de toplantıda birer konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısından görüntüler

-Konuşmacılar

-Kerestecioğlu'nun konuşması

-Basın mensupları

-Genel ve detaylar