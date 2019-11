DHA İSTANBUL - ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI BAŞLADI

- Kasım ayında tüm dünyada yapılan indirim "11.11" ve "Efsane Cuma" gibi kampanlar Türkiye'de erken başladı.

- Kampanyalar nedeniyle mağazalarda yoğunluk yaşanıyor. Bir çok mağaza çalışma saatlerini değiştirdi.



Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı olarak adlandırılan ve büyük indirimlerin yapıldığı kampanyalar Türkiye'de erken başladı. "11.11" ve "Efsane Cuma" olarak bilinen Kasım ayı indirimleri Türkiye'de öne çekildi. Birçok mağaza ve marka hem perakende hem de internet satışlarında büyük indirimlerine bugünden başladı. Kampanyalar kapsamında birçok üründe yüzde 50'ye varan indirimler nedeniyle mağazalarda yoğunluk oluştu.



"KASIM BAŞINDAN İTİBAREN BAŞLATTIK"

İndirim etkinliği mağazaların sunduğu çeşitli kampanyalarla bugün başladı. Avantajlı kış alışverişi yapmak isteyen tüketicileri büyük indirimlerin beklediğini söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Satış Müdürü Altan Ercel, “Alışveriş çılgınlığı tüm dünyada kasım sonunda başlıyor. Ama biz Türkiye'de bunu tüm perakendeciler olarak daha önce bir tarihe aldık ve kasım başından itibaren başlattık. Bugünden itibaren pazartesi de dahil olmak üzere inanılmaz indirimler var. Kışlık alışverişin olmazsa olmazı mont ve botları çok uygun fiyatlara alabileceksiniz. Bir kadın montu ya da botu şu anda 119 liraya bulunabilir. Bunları 9 taksit seçeneğiyle sunuyoruz. Ayda 10 ila 12 lira ödemeyle çok uygun fiyatlara alışveriş yapılabilir" dedi.



“129 LİRAYA ERKEK MONTU BULMAK MÜMKÜN"

Şu anda net yüzde 50 indirim olduğunun altını çizen Altan Ercel, “Bu indirimlerle temel amacımız müşteriye avantaj sağlamak ve fırsatları sunmak. Kış geliyor, 15 gün sonra havalar iyice soğumaya başlayacak. Müşterinin yanında olduğumuzu göstermek ve daha uzun fırsatlar sunmak için biz de fırsatları öne çektik. Şu anda net yüzde 50 indirim var. Erkek montları 129 liraya alınabilir. Fiyatlarımız gerçekten normal bir döneme göre çok uygun. Ürünlerin ilk fiyatlarına baktığımızda ortalama 300 lira civarındaki fiyatlar şu anda 120 liraya kadar indi" diye konuştu.



“BU İNDİRİM SEZON SONUNDA BİLE OLMAZ"

Bu kampanya kapsamında internet ve mağaza alışverişlerinde fiyat farkı olmadığının altını çizen Ercel, “Şu anda internette ve mağazada aynı kampanyalar mevcut. Her iki tarafta da eşit fırsat ve fiyatlar mevcut. Müşteri alışveriş için her iki yeri de tercih edebilir. İki gündür sahada hazırlığımız var ancak bunun öncesinde bir aydır merkezde fiyatlarla ilgili tedarikçilerle yoğun pazarlığımız devam etti. Geldiğimiz noktada yüzde 50 net indirimli fiyatlar mevcut. Müşteri bu fiyatları sezon sonunda bile bulamayacak" ifadelerini kullandı.



“34 LİRAYA PARFÜM BULABİLİRSİNİZ"

Boyner tarafından uygulanan Çılgın Kelebek kampanyasının detaylarını paylaşan Altan Ercel, şunları söyledi:

“Mağazalarımız 4 gün boyunca gece 12'ye kadar açık olacak. Farklı markalarda apayrı avantajlar mevcut. Her kesime hitap eden fiyatlarımız olacak. İçerde her bütçeye uygun ürün bulunabilecek. Kozmetikte 34 liraya parfüm alabiliyorsunuz. Diğer tüm parfüm markalarında da net yüzde 20 indirim var. Kadın giyimde yüzde 50 net indirimler var. Kadın çantalarında da ciddi indirimler var. 400 lira yerine 119 liraya bir çanta alabiliyorsunuz. 179 liralık kazağı 69 liraya veriyoruz. Spor giyimde ise dünyaca ünlü markalarda yüzde 30'a varan indirimler var. Bir sneaker ayakkabıyı 84 liraya alabiliyorsunuz."



“SEZON SONUNDA BİLE BU İNDİRİMLER OLMAYACAK"

İndirim günlerinin kışlık alışverişi tamamlamak adına büyük bir fırsat olduğunu belirten Ercel, “Kasım sonunu beklemenize gerek yok. Bu 4 gün için ciddi indirimli fiyatlarla hizmet veriyoruz. Bu fiyatları asla sezon sonunda dahi bulamayacaksınız. Bu fırsatı kaçırmayın. Ülkemizde ekim ayı çok sıcak geçtiğinden insanlar kış alışverişini erteledi. Bu ertelemeden sonra da müşteriler bu indirimi büyük fırsat olarak görecek. Geçen yıl bu indirim kapsamında 2 milyon müşteri ağırlamıştık bu yıl ise 3 milyona erişeceğini düşünüyorumö dedi.

İndirim hazırlıklarına bir hafta önceden başladıklarını anlatan mağaza görevlisi Besime Oğur ise "Müşterilere yoğun ürün yelpazesini sunmak için fazlasıyla stok girişi oldu. Hazırlıklarımız bir hafta önceden başladı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte güzel ve yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Büyük ilgi ve kalabalık var. Müşterilerimize karşı elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



VATANDAŞ İNDİRİMDEN MEMNUN

İndirimi uzun süre boyunca internetten takip ettiğini belirten Gökçe Ekinci, “Böyle bir indirim olacağını bildiğimden almadım bekledim. Fiyatlar ise gayet iyi. Bu fiyatlardan gayet memnunuzö dedi. Kışlık alışverişini bu indirim sayesinde karşılayacağını belirten Onur Bayrak, “Alışveriş için bugünü bekledi ve bu indirimi değerlendireceğim. Kışlık mont almam için iyi bir fırsat oldu. Baya indirim var" diye konuştu. İndirimden habersiz bir şekilde mağazaya geldiğini ifade eden Bilal Yılanlı, “Açıkçası arkadaş kurbanıyım o beni buraya sürükledi. Böyle bir indirim olduğunu bilmiyordum. Fiyatlar eskisi ile kıyasladığımızda gayet iyi" dedi. Fiyatların gayet güzel olduğunu söyleyen Selda Sert, “Gayet güzel fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşmüş. İndirimli olması çok avantajlı bir durum. Çünkü normal fiyatlar gerçekten çok yüksek" dedi.

