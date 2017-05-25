DHA İSTANBUL - ALİ TANRIYAR VEFAT ETTİ

İstanbul
Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Prof.Dr. Ali Tanrıyar tedavi olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazesiyle ilgili detayların daha sonra verileceğini bildirildi.
İstanbul Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Prof.Dr. Ali Tanrıyar tedavi olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazesiyle ilgili detayların daha sonra verileceğini bildirildi.
25 Mayıs 2017 Perşembe 08:09
İstanbul
Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Prof.Dr. Ali Tanrıyar tedavi olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazesiyle ilgili detayların daha sonra verileceğini bildirildi.
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