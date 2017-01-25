DHA İSTANBUL- ALEV TOPUNA DÖNEN KİŞİYE YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE



* Beyoğlu'nda bir tamirhanede yanıcı malzemelerin alev alması sonucu parlama oldu.

* Olayda elbiseleri alev alan bir kişi koşarak dışarıya çıktı.

* Çevredekiler bu kişinin üzerine saran alevleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

* Sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL

Olay, Beyoğlu, Okmeydanı Yıldırım Beyazıt Sokak üzerinde bulunan bir otomobil tamirhanesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Tamirhanede yanıcı malzemelerin alev alması nedeniyle parlama yaşandı. Yaşanan parlama nedeniyle o sırada tamirhanede olan bir kişinin üzerine de yanıcı malzeme sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Üzerine sıçrayan yanıcı malzemelerin alev almasıyla panik yaşayan kişi kendini sokağa attı.Alevler içinde sokağa fırlayan kişiye çevredekiler yardım etti. Alevler söndürüldükten sonra yaralı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tamirhanede çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda iki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tamirhaneden çıkan bir kişinin yanarak yola çıkması ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce parlama sonra yanarak yola çıkan bir kişi görülüyor bu sırada çevredeki vatandaşlar yanan kişiye yangın tüpü sıkarak alevleri söndürüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

-Yanan kişinin tamirhaneden dışarı çıkması

-Vatandaşların yanan kişiye yangın tüpü sıkması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Yanan tamirhaneden görüntü

-Yanan araçlar

-Tamirhane sahibinin olayı anlatması