DHA İSTANBUL - ALAATTİN ÇAKICI HASTANEYE GETİRİLDİ

* Yaklaşık 1 saat cezaevi aracı içinde bekletilen Alaattin Çakıcı, hastanede mahkum koğuşu olmadığı için tekrar cezaevine gönderildi.

* Çakıcı'yı görmek için çok sayıda kişi hastane çevresinde toplandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi .Yaklaşık 1 saat, sivil cezaevi nakil aracı içinde bekletilen Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için tekrar cezaevine gönderildi.

Alaattin Çakıcı, saat 12.00 sıralarında polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Rahatsızlığı nedeniyle buraya getiren Çakıcı'yı görmek için çok sayıda kişide hastaneye geldi.

Yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletilen Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için yatışı yapılamadı. Alaattin Çakıcı cezaevi aracı ile Bolu'daki cezaevine götürülürken çevrede toplananlar el sallayarak uğurladı.

Çakıcı'nın cezaevine götürülmesinin ardından avukatları gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Avukat Gökhan Kılıç, “Alaattin Bey bugün Bolu'dan geldi. Ancak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta koğuşu olmadığı için hastane kabul edemedi. Burada bir koordinizasyonsuzluk var. Tabi bakanlık buraya yazı yazarken yazışmaların daha önce yapılması gerekiyordu.Alaattin bey şimdi tekrar Bolu'ya F tipi cezaevine geri dönüyor. 16 tane çeşitli rahatsızlığı var" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sivil cezaevi nakil aracından görüntü

-Polis ve jandarmanın görüntüsü

-Hastaneden görüntü

-Yakınlarının görüntüsü

-Cezaevi aracının hastaneden ayrılması

-Yakınlarının el sallaması

-Avukatı Gökhan Kılıç'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler