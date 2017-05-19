DHA İSTANBUL - (aktüel görüntüyle) - KILIÇDAROĞLU SÖZCÜ GAZETESİNİ ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

"Yaşadığımız olay bir dikta yönetiminin Türkiye'de hangi olaylara ,imza atabileceğini bize göstermiştir. Siyasi otoritenin talimatı ile karar almak, gazetelere el koymak, gazetecileri tutuklamak, gözaltına almak 21. yüzyıl Türkiye'sinin hak etmediği bir olaydır"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ersan SAN - Hakime TORUN - İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'ni ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Saat 16.00 sıralarında gazetenin binasına gelen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 dakika içeride kaldı. Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada,

"Bugün 19 Mayıs bir bayram. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimiz bu sabah bayramı kutlama gençlerle beraber olmak için büyük bir heyecan ile sokağa çıktık. Sonradan bir haber aldık Sözcü'ye yönelik olarak yapılan operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. Toplumun her katmanının dikkatle aldığı okuduğu bir gazete. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete. Dolayısıyla iktidarların pek de hoşuna gitmeyen bir gazete" diye konuştu.

"GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI, TUTUKLANMASI, HİÇBİR DEMOKRASİNİN KABUL ETMEYECEĞİ BİR OLAY"

Kılıçdaroğlu, "Gerçek habercilik yapıyor, onurlu, dik duruyor. Baskılara boyun eğmiyor. Şimdi Sözcü üzerinde de bir baskı oluşturarak onun yayın çizgisine müdahale etmek istiyorlar. Gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması, gazeteler üzerine baskı kurulması hiçbir demokrasinin kabul etmeyeceği bir olaydır" dedi.

"YAŞADIĞIMIZ OLAY BİR DİKTA YÖNETİMİNİN TÜRKİYE'DE HANGİ OLAYLARA İMZA ATABİLECEĞİNİ BİZE GÖSTERMİŞTİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün yaşadığımız olay bir dikta yönetiminin Türkiye'de hangi olaylara imza atabileceğini bize göstermiştir. Diktacılara ve onun emrindeki yargıçlara açık ve net söylüyorum; siz adalet dağıttığınız ölçüde saygınlığınız artar. Siyasi iktidarın sopası konumunda adalet dağıtılmaz. Bu sadece adaleti yıpratır. Savcı olsun hakim olsun savcılıklarını ve yargıçlıklarını yapsınlar. Siyasi otoritenin talimatı ile karar almak, gazetelere el koymak, gazetecileri tutuklamak, gözaltına almak 21. yüzyıl Türkiye'sinin hak etmediği bir olaydır" diye konuştu.

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

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