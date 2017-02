DHA İSTANBUL - (aktüel görüntüyle geniş haber) KILIÇDAROĞLU: MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞININ İKİNCİ BİR ÖNEMLİ ADIMINI ATACAĞIZ

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

" Bugünkü referanduma benzeyen bir referandum Almanya'nın gündemindeydi 1930'lu yıllarda"

" Hitler tek yetkili olur Almanya'da. Sonra ne oldu? 2. Dünya Savaşı. Sonra, önce Almanya sonra Avrupa ve bütün dünya kan gölüne döndü. Geldik 21. yüzyıla. Türkiye'ye. Benzer bir anayasa değişikliği gündemde. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı süreci yaşıyoruz"

"Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik? Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi nedeniyle. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik. Ne diyor Amasya Tamiminde; 'milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyor. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz"

"Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Bu milletin doğru karar vereceğine inanıyorum. Eğer bu millet milli Kurutuluş Savaşı'nı vermişse şimdi milli kurtuluş savaşının ikinci bir önemli adımını atacağız"

"Baskı kuruyorlar kimse hayır demesin, hayır propagandası yapamasın diye bu korkunun eseridir"

"Öyle bir sürecin içine girdik ki bu anayasa değişikliğine neden 'evet' oyu verilmesi gerektiğini bir türlü anlatamıyorlar"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bugün 3 programla referandum öncesi sivil toplum kuruluşları, üniversiteliler ve partileriyle bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı Avcılar oldu. 'Hayırlı Üniversiteliler Platformu' ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine değinen Kılıçdaroğlu, 1 Ağustos 1934 yılına ait Almanya'daki resmi gazeteyi göstererek, "1930'lu yıllarda dünyada ne oluyordu? Almanya'dan örnek vereceğim. Hitler Almanya'sı. Bugünkü referanduma benzeyen bir referandum Almanya'nın gündemindeydi 1930'lu yıllarda. 1 Ağustos 1934 yılına ait Almanya'daki resmi gazete. Bu resmi gazetede referandum konusu var. Referandumun konusu, cumhurbaşkanlığı makamı başbakanlık makamı ile birleştirilmiştir. Cumhurbaşkanın tüm yetkileri ile başbakanlığın yetkileri Führer ve şansölye Adolf Hitler'de toplanmıştır. Vekilini kendisini atayacaktır. Bu düzenleme ağırlıkla onaylanır. Hitler tek yetkili olur Almanya'da. Sonra ne oldu? 2. Dünya Savaşı. Sonra, önce Almanya sonra Avrupa ve bütün dünya kan gölüne döndü. Geldik 21. Yüzyıla. Türkiye'ye. Benzer bir anayasa değişikliği gündemde. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı süreci yaşıyoruz. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı süreci yaşıyoruz. Kendisi cumhurbaşkanı, başbakan, yargıç, savcı, vali, kaymakam. Bütün yetkiler bir kişide. Cumhuriyet'in kuruluşunda bütün yetkiler bir kişide yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te miydi? Hayır. Meclis var. Bütün yetkiler Melis'e, mili iradeye ait. Şimdi ne oldu da kendi tarihimizi reddederek bütün yetkileri alıyor parlamentoyu da dışlayarak bir kişiye veriliyor. Hangi gerekçe ile bunun üzerinde hep birlikte düşünmememiz lazım. Kendi tarihimizden ders çıkaramıyorsak Türkiye'yi büyük bir maceranın içine sürüklemiş oluruz" diye konuştu.



"BİR KİŞİ TÜRKİYE'NİN TEPESİNDE OLSUN ELİNDE SOPA OLSUN NE DERSE O OLSUN. OTORİTER TEK ADAM YÖNETİMİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliğine neden evet denilmesi gerektiğini anlatamıyorlar. Sandığa gitmeden önce düşünün taşının kullanacağız oy çok değerli. Önünüzde iki seçenek var. Bir, bir kişi Türkiye'nin tepesinde olsun elinde sopa olsun ne derse o olsun. Otoriter tek adam yönetimi. İki, parlamenter demokratik sistem olsun insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler. İki seçenekten birini kullanacaksınız. Bu bir siyasi parti seçimi, iktidar değişimi de değil. Bir rejim değişikliği. Bizim cumhuriyetimiz ile Suriye'nin, Irak'ın cumhuriyeti farklı" dedi.



“TELEVİZYON EKRANINDA BENİ MAHCUP ETSİNLER"

Kılıçdaroğlu, “Ben çağrı yağıyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye de, Sayın Binali Yıldırım'a da çağrı yapıyorum. Arzu ederlerse de Sayın Recep Tayyip Erdoğan da gelebilir. Oturalım hep beraber bu anaysa değişikliği ne getiriyor bende konuşayım, onlarda konuşsun. Madem ki ben doğruları söylemiyorum televizyon ekranında beni mahcup etsinler" dedi.

“BU SÜREÇ BİR MEMLEKET MESELESİDİR, BİR TÜRKİYE MESELESİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Gençlerin siyasete biraz uzak durduğunu biliyorum, mesafe koyduklarını da biliyorum. Bu süreç siyasete mesafe koyma süreci değildir. Bu süreç bir memleket meselesidir, bir Türkiye meselesidir. Ya bağımsızlığımızı koruyacağız, özgürlüğümüzü koruyacağız, düşüncelerimizi özgürce ifade edeceğiz ya da bir kişi gelecek elinde sopayla bizi ıslah edecek kendi istediği gibi. Buna izin vermemeliyiz" diye konuştu.

"BU MİLLETİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUM MİLLETİN İSTİKLALİNİ, MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR"

Amasya Tamimine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Niçin biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik? Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi nedeniyle. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik. Ne diyor Amasya Tamiminde; 'milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyor. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Bu milletin doğru karar vereceğine inanıyorum. Eğer bu millet milli Kurutuluş Savaşı'nı vermişse şimdi milli kurtuluş savaşının ikinci bir önemli adımını atacağız. Baskı kuruyorlar kimse hayır demesin, hayır propagandası yapamasın diye bu korkunun eseridir" ifadelerini kullandı.

“ALLAH AŞKINA KARGALAR BİLE GÜLMEZ Mİ?"

Kılıçdaroğlu, “ Bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz. Ama hazırlanıp şu anda toplumun getirilen anayasa değişikliği bir partinin mutfağında hazırlanmıştır. Bir uzlaşmayla hazırlanmamıştır, dayatma kültürü ile gelmiştir. Bu değişikliğe göre başkan yani cumhurbaşkanı olacak, hem partinin genel başkanı olacak. TBMM'de ben tarafsız davranacağım diye namusu ve şerefi üzerine yemin edecek. Allah aşkına kargalar bile gülmez mi? Bir partinin genel başkanı tarafsız olur mu? Ben tarafsız olmam. Sayın Bahçeli tarafsız olamaz, Binali Yıldırım tarafsız olamaz. Zaten bizim yeminimizde tarafsızlık yoktur, milletvekilliği yemininde tarafsızlık yoktur" şeklinde konuştu.

“BEN DAHİL ŞU AN HİÇBİRİNİZİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Kılıçdaroğlu, “Ben dahil şu an hiçbirinizin can güvenliği yok. Bir kararname ile burada gizli toplantı yapılıyor diye hepinizi hapse atabilirler.Bir kararnameyle. Derdiniz anlatın istediğiniz kadar. Bir de gizlilik kararı çıkar, avukatınız gidip dosyayı alamaz, neden gizlidir diye" şeklinde konuştu.

“OHAL SÜREKLİ HALE GELECEK"

Kılıçdaroğlu, “Bu çıkarsa ne olacak biliyor musunuz? OHAL sürekli hale gelecek. Üstelik daha kolay. Çünkü mevcut halde OHAL için TBMM'nin kararı gerekiyor. Bu değişiklik gerçekleşirse gerek yok zaten başkan istediği kararı zaten alacak" diye konuştu.

“20 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE BİR SİVİL DARBE OLDU"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Son 2 fiili başkanlık sistemini yaşıyoruz. Sayın Bahçeli ne diyordu? 'fiili durum böyle, bunu anayasaya uyduralım. Kimse demiyor 'arkadaşım hukukun üstünlüğü var', yok diyorlar fiili durumu buna uyduracağız. Fiili durum son 2 yıldır Türkiye'yi ateşe attı. 20 Temmuz'da Türkiye'de sivil darbe oldu, OHAL'in ilanıyla. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu, 20 Temmuz'da Türkiye'de bir sivil darbe oldu. Şu anda bir darbe süreci içindeyiz. Bütün yetkiler şu anda onların elinde, bir kişide şu anda. İşadamları; can ve mal güvenlikleri yok ama işadamları da konuşmaktan korkuyorlar" diye konuştu.

HER MASAYA BİR CHP'Lİ

Toplantıya katılan CHP'liler, salonda bulunan masalara tek tek dağılarak, toplantıya katılan öğrencilerle sohbet etti, başkanlık sistemini anlattı.



PARTİLİLERLE BİRARAYA GELECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da son olarak partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak.



