DHA İSTANBUL - (aktüel görüntüyle geniş haber) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜCADELEMİZ TERÖRE SÖZLÜ MÜHİMMAT SAĞLAYANLARLA

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin resmi açılışı ve 4. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu'nda konuştu. Konuşmasının başında Türkiye'de kendilerinden önceki dönemlerde üniversitelerde yaşanan sıkıntılara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bu millete en büyük zulmü bağrından çıktığı toplumun değerlerine düşman, yasakçı, baskıcı Jakobenler yapmıştır. Bu böyle bilinmelidir" dedi.

VESAYET ODAKLARINI BERTARAF ETTİK

Üniversite hocalarının temel meşgalesinin öğrencilerinin fikri değil, saçı sakalı kıyafeti olduğu dönemleri dün gibi hatırladıklarını söyleyen Erdoğan, " 2003'den beri demokrasiden, hukuktan, meşrutiyetten asla taviz vermeden, devlet, toplum ve siyaset hayatımıza nüfus etmiş vesayet odaklarını ham dolsun bertaraf ettik" diye konuştu.

MİLLET DÜŞMANLARININ DEVRİNE SON VERDİK

Bu vesayet odaklarının insanları makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam diye aşağıladığını belirten Erdoğan, " Millet düşmanlarının devrine son verdik" dedi.

MÜCADELEMİZ TERÖRE SÖZLÜ MÜHİMMAT SAĞLAYANLARLA

"Katsayı zulmünün üniversiteleri kasıp kavurduğu o günlerde sesi çıkmayanlar bugün sabah akşam bizi eleştiriyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Varsın eleştirsinler biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz farklı düşüncelerle değil, bizim mücadelemiz terörle, terör örgütleriyle ve bu cinayet şebekelerine sözlü ve fiili mühimmat sağlayanlarla" şeklinde konuştu.

FRANSA ÖRNEĞİ

"Fransa'da yeni Cumhurbaşkanı işte kendi aleyhine hakaret içeren bir yayın yaptı diye, bir gazeteciyi hemen içeri aldılar. Buyurun.." diyerek Batı'dan gelen basın özgürlüğü eleştirilerine yanıt veren Erdoğan,"Onlara böyle birşey oldu mu hak. Türkiye'deki yargı böyle birşey yaptığı zaman haksızlık. Terör örgütüne methiyeler düzmenin fikir hürriyetiyle alakası yoktur" şeklinde konuştu.

REKTÖRDEN HEDİYELİ MESAJ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının sonunda İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan tarafından İbn Haldun tarafından çizilen devlet tasviri hediye edildi. Hediye takdimi sırasında İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "İbn Haldun tarafından bizzat çizilmiş olan siyaset dairesini görüyoruz. İbn Haldun yaygın olarak piramit şeklinde tasvir edilen devlet anlayışına alternatif olarak, devleti daire şeklinde çizmiştir. Burada eşitlikçi, kuvvetler dengesine yer veren, bir devlet anlayışı bulunmaktadır. Ve bizim İslam devleti anlayışımızın temelini bu düşünce teşkil etmektedir. İnşallah bundan sonraki uygulamalarımıza ışık tutmasını arz ediyoruz"dedi.

GANNUŞİ'NİN SÖZLERİ ALKIŞ ALDI

Törenin onur konuklarından olan Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce bir konuşma yaptı. İbn Haldun'un Tunuslu olduğunu hatırlatıp hayatından kesitler anlatan Gannuşi, zor durumdaki İslam sancağını Türklerin kurtaracağının müjdesini ilk olarak İbn Haldun'un verdiğini söyledi. Gannuşi'nin, " Burdan tekrardan şu soruyu soruyoruz. Tarih tekerrür edecek mi ?Türkler yeniden bu sancağı alarak ümmetin onurunu, şerefini ve başını havaya kaldıracak mı? Ve Filistin topraklarını özgürlüğüne kavuşturacak mı?" sözleri salondan büyük alkış aldı.

BATI'YA BAĞIMLILIK

"Son 200 yıldır aydınlarımız 'Batıdan ne alabiliriz' diye tartıştılar. İlim ve fikir dünyamızda Batıya karşı gizli bir aşağılık duygusu ve bağımlılık oluştu" diyen İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, yeni dönemde kendimize Batı'dan ne alabiliriz sorusunun yerini, Batı'ya ve bütün dünyaya ne verebiliriz sorusunun alacağını söyledi.

"İBN HALDUN ÖNCE DEĞİL, ALTERNATİFTİR"

Şentürk, "İbn Haldun modern pozitivist ve Avrupa merkezli sosyal bilimlerin öncüsü değildir, alternafidir. Sadece Batı kültürüne mahkum olmak istemeyen bir öğrenci İbn Haldun Üniversitesini tercih etmelidir"diye konuştu.

BATILILARA ŞİRİN GÖZÜKMEK ADINA EZANI DEĞİŞTİRMEK...

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de konuşmasında, "Çatışma ve ayrıştırma, her kesimin kendi içine kapanması ve karşı tarafa geçerek karşı tarafa kendini kapatmasıdır. Diyalog, hoşgörü, tolerans ve bir arada yaşama adına dinimizde değişiklik yaparak değil, inancımızı hikmeti ve gerekçeleriyle ortaya koyarak, karşıt tezleri çürütmek ve kendi tezlerimizi ıspatlamaktır. Batılılara şirin gözükmek için Ezanı ve Kelime-i Tevhid'i değiştirerek, hiçbir yere varamayız" dedi.

SOSYAL BİLİMLERE YÖN VERECEK

Törenin açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesinin kurucusu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nin (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın, "Allah'ın izniyle İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye ve dünya açısından yön verecek sosyal bilimcileri, yetiştirmek gibi bir misyonu Allah'ın izniyle gerçekleştirecek" dedi.

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- Törenden detaylar

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

- Konuşmalar

- Hediye takdiminden detaylar



