DHA İSTANBUL - (aktüel görüntüyle geniş haber) - BAŞBAKAN YILDIRIM :  BU KONUDA BM'NİN DAHA AKTİF OLMASI LAZIM. 

* Başbakan Binali Yıldırım,

"(Arakan'daki insanlık dramı) Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım"

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul/

Başbakan Binali Yıldırım, Arakan'da yaşanan insanlık dramına ilişkin, "Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık önünde hesabını verecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, milletle beraber yine bir Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle bu bayramın tüm milletin birliğine,

beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"KIRGINLIKLARI GİDERSİNLER, KUCAKLAŞSINLAR"

Bayramların, kırgınlıkların yok olduğu, barışın, huzurun, kardeşliğin yeşerdiği müstesna günler olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kırgın olan vatandaşlarımız, bunu fırsat bilerek kırgınlıkları gidersinler, kucaklaşsınlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi arttırsınlar. Bu bayramda sınır kapılarında, yurdun çeşitli yerlerinde milletin güvenliği, huzuru için, ülkenin bekası için gece gündüz demeden mücadele eden, bu uğurda şehit olan bütün güvenlik birimlerine, askerlere, koruculara, jandarmaya, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum, gazileri de şükranla yad ediyorum. 15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

"Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyanın her bir yanında bu bayramı, bayram tadında geçiremeyen bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Tekrar milletimizin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

"YOLLARIN KRALI OLMAZ YOLLARIN KURALI OLUR"

Bayramda yola çıkanlara ve tatile gidenlere de seslenen Yıldırım, "Aman siz siz olun, kurallara uyun. Yollarda sevinciniz, üzüntüye dönüşmesin. Unutmayalım, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Kurallara uyarsak, sağ salim sevdiklerimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

"BM'NİN GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANIR HALE GELDİ"

Başbakan Yıldırım basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Arakan'daki insanlık dramına ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım, Arakan'da yaşanan katliamın yeni olmadığını hatırlattı .

Yıldırım, "Yıllardan beri orada, dini tercihleri dolayısıyla Müslüman olmaları nedeniyle katledilen kardeşlerimiz var. Zaman zaman olay sakinleşse de bazı zamanlarda, şimdi olduğu gibi şiddet artıyor ve orada masum insanlar ya denizde boğuluyor ya da saldırılar suretiyle hayatları yok olup gidiyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım. Aksi halde BM'nin güvenilirliği sorgulanır hale geldi, daha da güven noktasında bu kurum insanlığın gözünde gittikçe alt sıralara düşecektir" diye konuştu.

Uluslararası toplumun daha aktif olması ve bu konuda farklı standardı terk etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Zulüm, her tarafta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde bir yandan insani yardımları yapmaya çalışırken, diğer yandan bu bu zulmün, bu katliamın durdurulması ve orada

yaşayan dindaşlarımızın üzerindeki bu baskının kaldırılması için gerekli çabaları, gerekli girişimleri sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtelif devlet adamlarıyla, devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmeler var. Bizim gayretlerimiz var. Bunlar devam edecek. Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık

önünde hesabını verecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Başbakanın camiden çıkışı

-Basın mensuplarıyla bayramlaşma

-Binali Yıldırım'ın kahvaltı yapması

-Kafeden çıkışı

-Başbakanın aracına binişi

-Genel ve detaylar

01.09.2017 - 09.32 Haber Kodu : 170901035_

