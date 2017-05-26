DHA İSTANBUL - ( aktüel görüntülerle geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAKANA TALİMATI VERDİM, 'ARENA' İSİMLERİNİ STADYUMLARDAN KALDIRACAĞIZ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" Birileri ısrarla yalan yanlış haberlerle imam hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyor"

"Neden, niçin ? Başı açık kısım da, başı kapalı kısım da rekabet etsin, yarışsınlar. Eğitim öğretimin önünde, özgürlüğün önüne kimse

engel çıkamaz. Biz var oldukça ülkemizde bunun önünü kimse tıkayamayacaktır"

"Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü haberleri yalandır, çarpıtmadır"

"Bakana talimatı verdim, 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız"

Haber :Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda düzenlenen ÖNDER mezuniyet törenine katıldı.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a talimat verdiğini söyleyip, statlardan Arena isminin kaldırılacağını açıkladı. Adının doğup büyüdüğü Kasımpaşa'daki stadyuma verilmesinden duyduğu gururu anlatırken "Arena" kelimesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arena değil burası, stadyum. Biz 'Arena'lara karşıyız. Bakana da talimatı verdim. Arenalarda geçmişte neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi, insanları parçalattırdıklarını biliyorsunuz. Bakana talimatı verdim, 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek 'Arena' ? Bizim dilimizde böyle bir şey yok" diye konuştu.

STADYUMDAN DETAYLAR

Önder İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin mezuniyet töreni, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda yapıldı. Törende, 15 Temmuz Şehitlerinin adlarının yazıldığı pankartlar tribün duvarlarına asıldı.Elektronik reklam tabelalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı "Cumhurbaşkanımız Hoş Geldiniz" yazısıyla birlikte yer aldı. Törenin sunuculuğunu spor spikeri Ertem Şener yaptı. Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Veysi Kaynak ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da törende hazır bulundu.

KURTULMUŞ: ZOR ZAMANLAR GERİDE KALDI

törende konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş," Allah'a çok şükür, hem İmam Hatip nesli için hem de milli manevi değerlerine bağlı geniş bir kitle için zor zamanlar geride kalmıştır"dedi.

ÖĞRENCİLERİ RABİA İLE SELAMLADI

Spor branşlarında dereceye giren İmam Hatip okulları öğrencilerine madalya ve kupaları verildi. Ödül alan öğrenciler geçit yaptı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kalkarak öğrencileri Rabia işaretiyle selamladı.

RABİA'YI AÇIKLADI

"Milleti için yanıp tutuşan, kimsesizlerin babası, amcası, ağabeyi... Canımız, kurtarıcımız, sayın cumhurbaşkanımız" diye anons edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erdoğan nerde, Erdoğan burda" sözlerinin yer aldığı rap şarkısıyla kürsüye çıktı. Öğrencilerin geçişi sırasında Rabia işareti yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ben az önce şu işaretimi yaptım. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan duygularını sizlerle paylaşmayı hedefleyen bir Cumhurbaşkanınız olarak"dedi.

"ŞU NESİL İÇİN ÇOK EMEK VERİLDİ"

İmam Hatiplilerin bugünlere kolay gelmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sizleri üniversitenin kapılarından çevirdiler. Fakat sabrettiniz, sabreden kimse, zafere ulaşır. Bütün okullar kapatılmıştı. 600 binden, 60 bine indirilmişti. Fakat şimdi devran değişti. Artık isteyen istediği okula gidebiliyor mu ? Sizden bundan sonra başarı bekliyorum. İlimde, İrfanda rekabet istiyorum. Gayretinizi çok önemsiyorum. Başarılarımız bizim iftihar vesilemiz olacaktır. Omuzlarında Fatih'in emanetini taşıyan şu nesil için çok emek verildi"diye konuştu.

"KAZANIMIMIZ ALTIN TEPSİDE SUNULMADI"

4 çocuğunun da İmam Hatipten mezun olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okulların kapısında anne baba olarak bizler de çok çile çektik. Emin olunuz, hiçbir kazanımımız, bize altın tepside sunulmadı. Verdiğimiz samimi mücadeleye ve bu yolda yaptığımız fedakarlıklara borçluyuz. Bulunduğumuz yere tırnaklarımızla geldik. Bu okullarımızın tarihi; milletimizin son bir asırda yaşadıklarının bir özete gibidir" dedi.

İMAM HATİPLERE İLGİ GÖLGELENMEYE ÇALIŞILIYOR

" Birileri ısrarla yalan yanlış haberlerle imam hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Neden, niçin ?Başı açık kısım da, başı kapalı kısım da rekabet etsin, yarışsınlar. Eğitim öğretimin önünde, özgürlüğün önüne kimse engel çıkamaz. Biz var oldukça ülkemizde bunun önünü kimse tıkayamayacaktır. Sizler gayrette bulunacaksınız. Siz seferle emredildiniz. Sefer sizden, zafer Allah'tan" şeklinde konuştu.

HABERLER YALANDIR, ÇARPITMADIR...

Okulların zorla imam hatipe çevrildiği ve öğrencilerin de zorla kaydettirildiği şeklinde haberlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü haberleri yalandır, çarpıtmadır. Bunları köpürtenler,herkesi kendileri gibi baskıcı faşist zannediyorlar. Bizim siyasi mühendislikle işimiz olmadı, olmayacaktır" dedi.

FETÖ ZEMİN BULAMADI

" Biz hiçbir zaman başkalarına dayatma içinde olmadık" diyen Erdoğan " Milletimizin kılığına kıyafetine, mezhebine olduğu gibi evlatlarının hangi okula gideceğine de karışmadık. 28 Şubat döneminin uyumu olan ayıbı biz ortadan kaldırdık. Böylece öğrenci sayıları 60 bine kadar inmiş okulların kapılarını vurulan zincirleri millet olarak hep birlikte parçaladık.İmam hatipli demek, dinini, diyanetini değerlerini en iyi şekilde öğrenen, yaşayan kişi demektir. Ecdadını bilen, mensubu olduğu milletin en ideal temsilcisi olmaya aday olmak demektir. İmam Hatipli demek, 'kim var' diye seslenince sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım' cevabını veren kişidir. Terörle, meşru olmayan hiçbir işle İmam Hatipli asla yan yana gelmez. FETÖ gibi ihanet çeteleri, bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamamışlardır" ifadelerini kullandı.

ARENA İSİMLERİ KALDIRILACAK...

Düz lise ile imam hatipleri ayırmak gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyen Erdoğan," Hitabım aynı zamanda onlaradır" dedi. Sözü Kasımpaşa Stadyumuna getiren ve adının bu stadyuma verilmesinin kendisini gururlandırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arena değil burası, stadyum. Biz 'Arena'lara karşıyız. Bakana da talimatı verdim. Arenalarda geçmişte neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi, insanları parçalattırdıklarını biliyorsunuz. Bakana talimatı verdim, 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek 'Arena' ? Bizim dilimizde böyle bir şey yok." diye konuştu.

KENDİSİNE HEDİYE EDİLEN 15 TEMMUZ TABLOSUNU TAMAMLADI

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Millet tablosu hediye edildi. İmam Hatip öğrencileri tarafından yapılan büyük boyuttaki tablonun boş kısmını tuvalle tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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( AKTÜEL GÖRÜNTÜLER )

- Törenden, stadyumdaki öğrencilerden detay

- Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerden detaylar

- Öğrencilerin geçişi, Cumhurbaşkanının Rabia işaretiyle selamlaması

- Kurtulmuş'un konuşması

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- Tablo hediye edilmesinden detay görüntüler



