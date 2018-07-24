DHA İSTANBUL -  (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)  SÜTLÜCE'DE ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİREN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman toprak kaymasının devam ettiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Binanı ve çevresinin havadan görüntüleri
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman toprak kaymasının devam ettiği görülüyor. Görüntü Dökümü: ---------------- -Binanı ve çevresinin havadan...
24 Temmuz 2018 Salı 12:12
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman toprak kaymasının devam ettiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Binanı ve çevresinin havadan görüntüleri
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