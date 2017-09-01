DHA İSTANBUL - (aktüel görüntü ile geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞMENİN ONLAR İÇİN BİR ARTI DEĞER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRÜM 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" ( Macron'un açıklamaları) Ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm"

"(ABD'nin korumaları hakkındaki kararı) Bu başlı başına skandaldır. Amerika'da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir"



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamara: Güven USTA / İstanbul

Bayram namazını Altunizade'deki Hz. Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koruma müdürü de dahil koruma görevlileriyle ilgili ABD'de mahkemenin tutuklama talep eden iddianameyi kabul etmesiyle ilgili," Bu başlı başına bir skandaldır. ABD'de adaletin nasıl çalıştığının çok açık ve net bir skandal ifadesidir"dedi. Savcılığın tutuklama istemesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırarak tepki gösterdiğini hatırlatan Erdoğan," Gerekli uyarıları kendilerine yaptılar. Bu başlı başına bir skandaldır. ABD'de adaletin nasıl çalıştığının çok açık ve net bir skandal ifadesidir. BM Genel Kuruluna gelen misafirleri ABD'nin güvenlik ekiplerinin koruma sorumluluğu vardır. ABD'nin güvenlik ekipleri bizleri koruma sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, orada bize karşı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü. PKK'nın mensuplarına karşı benim koruma görevlilerim görevini yapmayacak mı ? Onlar da tabi ki bu saldırılar karşısında görevlerini ifa ettiler" diye konuştu.

ABD'NİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM

İddianameyi hazırlayan savcının Obama döneminden kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Böyle bir iddia hazırlamış olması vesaire bunların hiçbirisi bizi bağlamaz. Bizim bundan sonraki seyahatimizde oraya gideceğiz. Orada fırsat bulursak bunları da, sayın Trump'la da ayrıca görüşeceğiz. Ve şuanda Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız onlar da, bu konuyla ilgili gerekli görüşmeleri zaten sürdürüyorlar. Fakat ABD'deki bu gelişmeler iyi gelişmeler değil. Hala bir FETÖ çetesinin koruma altında olduğu bir ülkedir ABD. Bölücü terör örgütü PKK'nın adeta koruma altında olduğu bir ülke konumuna düşmüştür ABD. ABD'nin bütün gelişmeler karşısında, ben ne yapmak istediğini anlamakta zorlanıyorum" şeklinde konuştu.

MACRON'UN SÖZLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Le Point dergisine verdiği röportajla ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Ben o dergiye verilen mülakatta bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onların bir artı değer olduğunu düşündüm"d edi. Macron'un ne demek istediğini çözme noktasında olmadığını söyleyen Erdoğan, " Benim bildiğim tek şey var. Görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim. Ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilen mülakatta bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onların bir artı değer olduğunu düşündüm" diye konuştu.

ARAKAN MESAJI

Kurban bayramının İslam dünyası için birliğe vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramına ne yazık ki, İslam dünyası çok mahsun giriyor. Bir tarafta Suriye'deki, Irak'taki çatışmalar, diğer tarafta Arakan'daki çatışmalar. Bizim de malum terörle vermekte olduğumuz mücadele, bunların hepsi bayramı bayram gibi karşılamamızı engelleyen gelişmeler olmuştur. Öyle veya böyle, tabi ki bizler bu mücadelemizi ülkemizin içerisinde sınırlarımıza yönelik herhangi bir tehdide karşı kararlılıkla sürdüreceğiz. Fakat Arakan olayı, özellikle farklı bir felaket içeriyor. Şuanda 20 bine varan o mazlum insanların Bangladeş'e geçiyor olması, topraklarını köyleri yakılarak terk ediyor olması ve yüzlerce Müslümanın öldürülmesi, bunlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor. Ama ne yazık ki insanlık bunlara duyarsız. Bu arada ben şuanda İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak gerekli görüşmelerimizi İslam ülkeleri liderleriyle, bunun dışında BM Genel Sekreteri ile bir görüşme yaptım. Ve BM Mülteciler Yüksek Konseyi noktasında da bu çalışmalarımızı arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Bunu devam ettireceğiz" diye konuştu.

12 DEV ADAMI ZİYARETİ

A milli Basketbol takımının antrenmanına dün gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili de konuşan Erdoğan, " Başdanışmanım bildiğiniz gibi Hidayet kardeşimiz, NBA'de birincil oyununu oynamış ve Türkiye'nin medarı iftiharı olan birisi ve şuanda da Federasyon başkanı. Birlikte şöyle son hazırlıkları izleyelim dedik. Ve dün son hazırlıkları birlikte izleme fırsatımız oldu. Bugün de tabi önemli bir müsabakaya çıkacaklar. Rusya tabi önemli bir rakip. Temennimiz odur ki, hem bir bugünkü müsabakaya çıkmadan kendilerine bir heyecan, acaba bir onlara yüreklendirme yapabilir miyiz diye, böyle bir ziyaretimiz olsun. Hem antrenmanlarını da izleyelim istedim. Kendileriyle de orada sıcak görüşmelerimiz oldu. Ve kendilerine bu akşam yapacakları Rusya maçında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram süresince İstanbul'da olacağını da sözlerine ekledi.

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01.09.2017 - 08.59 Haber Kodu : 170901028_



