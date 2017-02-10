DHA İSTANBUL- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI İŞGAL DAVASI : SAVCI 8 SANIĞIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Haber: Hayati KILIÇ - İSTANBUL ()

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 askerin yargılandığı davanın beşinci duruşmasında mütaala veren savcı 8 sanığın tahliyesini istedi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının karşısındaki mahkeme salonunda yapılan beşinci duruşmaya, haklarında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istenen 14 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

DÖRT ER SAVUNMA YAPTI

Davada müşteki olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk duruşmaya gelmedi.Külünk'ün avukatları duruşmada hazır bulundu. Mağdur Nuri Kayhan duruşmada yer aldı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özlem Öztekin Vural, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, AK Parti İlçe Meclis üyeleri ve AK Parti Silivri belediye meclis üyeleri duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan 4 er savunma yaptı. Sanık erler suçlamaları kabul etmeyerek komutanlarının emirleri doğrulusunda hareket ettikleri söylediler. Müşteki AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk adına üç avukat Külünk'ün suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu.

"FETÖ/PDY İLE BAĞLANTIMIZ YOK"

Talepleri sorulan tutklu sanıklar "FETÖ/PDY ile bir bağlantımız yok. Hiçbir terör örgütünün mensubu değiliz. Kandırılarak hain planın içine sürüklendik. Hain örgütün planını öğrenince halkın ve polislerin yardımıyla kışlaya döndük. Hakkımızdaki suçlamaları kabul etmiyoruz. Tahliyemizi talep ediyoruz" dediler.

"KOMUTANLARIMIZIN TAHLİYESİNİ İSTİYORUZ"

Talepleri sorulan tutuksuz yargılanan iki er komutanlarının tahliyesini istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı "Kendi adına savunma yap avukatlığa mı? başladın" dedi. Diğer tutuksuz erler "Hiçbir terör örgütünün mensubu değiliz. Darbenin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Biz vatani görevimizi yapmaya geldik. Beraatimizi talep ediyoruz" dediler.

KADIN AVUKATTAN DUYGULU SAVUNMA

Tutuklu sanıklardan Hüreyre Can Çatal ve İbrahim Tıraş'ın avukatı Elif Eylem Dedeoğlu müvekkili Çatal'ın babasının ilik ve kan kanseri olduğunu belirterek "Tahliye edilip babasına sarılmasını istiyorum.Ben buraya askerin ölüsüne sahip çıkamadık, dirisine sahip çıkmaya geldim" dedi.Avukatın Dedeoğlu savunma sırasında duygulanarak gözleri doldu. Bu sırada sanık yakınları izleyici sıralarından "bravo" diyerek avukatı alkışladılar. Bunun üzerine mahkeme başkanı "salonu boşaltırım" diyerek izleyicileri uyardı.

Taleplerin ardından mütaala veren duruşma savcısı Murat Yıldırım, tutuklu sanıklardan Hüreyre Can Çatal, Şahin Kurt, İbrahim Tıraş, Fahrettin Kemal, Reşat Ardıl, Arif Emre Esen,Berkay Demir ve Cem Karaaslan tahliyesini istedi.

Taleplerin değerlendirilmesi için duruşmaya ara verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 tutuklu rütbeli asker ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.