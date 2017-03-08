DHA İSTANBUL - AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI KILIÇDAROĞLU'NA “EVET GAZETESİö GÖNDERDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na postaneden “Evet Gazetesi" gönderdi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Mart'ta bir radyo kanalında, “Yeni modeli kurduk, halk seçti Cumhurbaşkanını. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, Başbakan da başka bir partinin genel başkanı Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete" şeklindeki sözleri nedeniyle Sirkeci'deki Tarihi Büyük Postane önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı ve “Evet Gazetesi" gönderdi.

Basın açıklamasını AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan, yaparak şunları söyledi:

“Katıldığım radyo programında 'Düşünen yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanını, Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak, asıl onu düşünmemiz lazım' cümlesinin bu ülkenin maalesef ana muhalefet partisi ve siyasal tarihin en köklü siyasi hareketlerinden birisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Öncelikle yapılan bir sistem değişikliğidir. Sistem değişikliğinde yürütmedeki iki başlılık ortadan kaldırılarak başbakanlık kurumu kaldırılmakta, yürütmenin resmi ve fiili olarak başı cumhurbaşkanı olmaktadır. Cumhurbaşkanını ise doğrudan halk seçmektedir. Ayrıca getirilen yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle kuvvetler ayrılığı daha sert biçimde ortaya çıkmaktadır. Şimdi hal böyleyken CHP Genel Başkanının anlaması için tekrar söylemek gerekiyor ki gelecek yeni sistemde başbakanlık kurumu kalkmaktadır."

KARANFİL DAĞITTILAR

Basın açıklamasının ardından grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yoldan geçen kadınlara karanfil verdi. Daha sonra postaneye giren grup çalışanlara da karanfil verdikten sonra Kılıçdaroğlu'na “Evet Gazetesi" gönderdi.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun toplanması

- Basın açıklaması

- Grubun karanfil dağıtması

- Postaneye girmesi

- Postaneden karanfil dağıtmaları

- Posta göndermeleri

- Detaylar